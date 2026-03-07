"Cỗ máy lưu trữ năng lượng" lớn nhất hành tinh khiến thế giới kinh ngạc: Hiệu suất không nước nào bằng

Trạm lưu trữ năng lượng khí nén lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã chính thức hoạt động đầy đủ, với khả năng sản xuất 792 triệu kWh điện mỗi năm – đủ để cung cấp điện cho khoảng 600.000 hộ gia đình, IE thông tin ngày 5/3.

Mỗi năm, Trạm sẽ tiết kiệm khoảng 250.000 tấn than chuẩn và giảm 600.000 tấn khí CO₂ thải ra môi trường, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi năng lượng xanh ở khu vực.

Trạm năng lượng khí nén 792 triệu kWh của Trung Quốc hiện đã đi vào hoạt động hoàn toàn. Ảnh: CAS

Dự án này nằm ở tỉnh Giang Tô, tên đầy đủ là Trạm lưu trữ năng lượng không khí nén trong hang muối Hoài An (CAES) với tổng vốn đầu tư 520 triệu USD, và vừa hoàn thành việc kết nối lưới điện cũng như đạt công suất tối đa ở Tổ máy số 2. Điều này mang lại kinh nghiệm kỹ thuật quý giá hỗ trợ phát triển hệ thống điện kiểu mới của Trung Quốc.

Theo Tập đoàn Công nghệ Kỹ thuật số Năng lượng Trung Quốc - một trong những nhà đầu tư chính của dự án, Trạm có tổng công suất lắp đặt 600 MW (hai tổ máy, mỗi tổ 300 MW) và dung lượng lưu trữ 2.400 MWh, với hiệu suất chuyển đổi khoảng 71% – đứng đầu thế giới trong số các nhà máy lưu trữ không khí nén sử dụng hang muối tương tự.

Pin dự phòng siêu mạnh

Nguyên lý hoạt động của hệ thống CAES trong các hang muối tương tự như các nhà máy thủy điện tích năng truyền thống.

Vào những lúc nhu cầu điện thấp, điện được dùng để nén không khí và lưu trữ trong các hang muối sâu dưới lòng đất (từ 1.150 đến 1.500 mét). Khi nhu cầu điện tăng cao, không khí nén được thả ra để quay turbine phát điện, giúp cân bằng lưới điện, cắt giảm đỉnh tải và ổn định tần số.

Hang muối từ mỏ muối bỏ hoang được tận dụng làm pin dự phòng khổng lồ, tạo ra một đơn vị có công suất lên đến 300 MW và lưu trữ lớn.

Điểm nổi bật là Trạm sử dụng công nghệ nén đoạn nhiệt nhiệt độ cao không cần đốt bổ sung “muối nóng chảy + nước nhiệt áp suất cao”. Điều này cho phép nhiệt nén được lưu trữ và tái sử dụng trong suốt quá trình mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch, mang lại lợi ích đáng kể về giảm phát thải carbon.

Các thiết bị cốt lõi như turbine khí, máy phát điện, động cơ điện và bồn chứa muối nóng chảy do Tập đoàn Điện Thượng Hải cung cấp.

Tổ máy số 1 đạt công suất tối đa hồi tháng 12/ 2025, và Tổ máy số 2 đã kết nối thành công với lưới điện và phát điện toàn tải ngay trong lần thử đầu tiên.

Trạm lưu trữ năng lượng không khí nén trong hang muối Hoài An (CAES) không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn giúp giải quyết tính biến động, gián đoạn của năng lượng tái tạo, tương tự như các nhà máy thủy điện tích năng truyền thống. Đây được xem là minh chứng mạnh mẽ cho việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển hệ thống điện mới, sạch hơn và bền vững hơn.