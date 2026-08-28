Có liên hệ 800 năm với VN, 1 huyện của Hàn Quốc làm dự án "cấp bách" 6.600 tỷ, thu hút người Việt tham gia

Dự án này sẽ góp phần mang lại giá trị lâu dài cho nền kinh tế của địa phương và Hàn Quốc.

Lãnh đạo huyện Bonghwa ở Hàn Quốc tặng Đại sứ quán Kỷ niệm chương về Dự án K-Vietnam Valley. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là dự án K-Vietnam Valley (Thung lũng Việt Nam – Hàn Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, vừa qua, huyện Bonghwa (cách thủ đô Seoul khoảng 210 km) đã thông qua Kế hoạch ứng phó với khu vực suy giảm dân số lần thứ hai giai đoạn 2027 - 2031, với tầm nhìn “Kết nối con người bằng lịch sử, Bonghwa trở thành nơi đáng sống”.

Cụ thể, kế hoạch này bao gồm 4 chiến lược, 19 nhiệm vụ và 59 dự án, nhằm tập trung thu hút dân số, cải thiện điều kiện định cư và cơ sở hạ tầng, tạo việc làm và thu nhập, cũng như tăng cường hệ thống chăm sóc và y tế thiết yếu.

Trong số đó, K-Vietnam Valley được lựa chọn là dự án trọng điểm để phát huy giá trị lịch sử gắn với 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Hàn Quốc. Dự án cũng nhằm đưa Bonghwa trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế và du lịch lưu trú.

Huyện Bonghwa kỳ vọng dự án K-Vietnam Valley sẽ giúp thu hút du khách và người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, từ đó tạo thêm dân số liên quan thông qua hoạt động tham quan, lưu trú, tiêu dùng và về lâu dài là định cư tại địa phương.

Dự án "K-Vietnam Valley" trị giá gần 6.600 tỷ đồng

Các đại biểu Hàn - Việt ký lên ngói để cất nóc Nhà Cộng đồng tại huyện Bonghwa. Ảnh PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trước đó, theo Korea Times, ngày 6/8, huyện Bonghwa chính thức được công nhận là Đặc khu Phát triển Vùng mới nhất của Hàn Quốc, mở đường cho dự án "Thung lũng Việt Nam – Hàn Quốc" (K-Vietnam Valley) trị giá 253 triệu USD (khoảng gần 6.600 tỷ đồng)

Cụ thể, khu đất rộng gần 880.000 m2 tại Bonghwa sẽ được chia thành 8 phân khu chuyên biệt, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Đáng chú ý, trái tim của dự án sẽ là tổ hợp văn hóa - giáo dục trị giá 200 tỷ won (tương đương khoảng hơn 3.787 tỷ đồng) để tôn vinh di sản nhà Lý.

Nền tảng của dự án này được bắt nguồn từ mối giao thoa lịch sử cách đây 800 năm. Theo đó, vào năm 1226, Hoàng tử Lý Long Tường (con trai thứ 7 của vua Lý Anh Tông) đã vượt biển và dạt vào bán đảo Triều Tiên thời Cao Ly. Được vua Cao Tông (Gojong) che chở và cấp đất, hoàng tử cùng tùy tùng đã hòa nhập vào đời sống bản địa, đồng thời góp công đánh đuổi quân Mông Cổ và lập nên dòng họ Lý Hoa Sơn (Hwasan Lee). Đến nay, con cháu của dòng họ này vẫn sinh sống tại huyện Bonghwa.

Bonghwa cũng là nơi duy nhất tại Hàn Quốc còn lưu giữ những di tích vật chất về gốc gác hoàng gia này. Theo đó, tại huyện Bonghwa còn giữ Trung Hiếu Đường (Chunghyodang), ngôi đền lịch sử thờ người cháu đời thứ 13 của dòng họ. Đây là người đã tử trận ở tuổi 19 khi chống lại quân Nhật trong chiến tranh Nhâm Thìn (1592 - 1598).

Ông Roh Yong-seok, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, gọi dự án trên là một nỗ lực mới mẻ nhằm kết nối lịch sử 800 năm trực tiếp với du lịch văn hóa và sức sống kinh tế của khu vực.

Ngoài ra, huyện Bonghwa coi dự án "K-Vietnam Valley” mang tính sống còn cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Bởi thực tế giống như nhiều vùng nông thôn khác tại Hàn Quốc, huyện Bonghwa đang chịu cảnh suy giảm dân số nghiêm trọng khi người trẻ di cư lên thành phố.

Huyện Bonghwa và Hàn Quốc đều đang phải đối diện với tình trạng già hóa dân số tăng cao. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ngày 24/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiếp lãnh đạo huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc để trao đổi về các hoạt động kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly; đồng thời thúc đẩy triển khai dự án K-Vietnam Valley, trong đó có Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Trường quốc tế đa văn hóa tại Bonghwa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục làm cầu nối giữa Bonghwa với các cơ quan, địa phương và đối tác của Việt Nam; cũng như hỗ trợ kết nối các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, giáo dục, kiến trúc và các lĩnh vực liên quan để những nội dung Việt Nam trong dự án được thể hiện chính xác, có chiều sâu và có bản sắc.