Cô giáo giao bài tập giáo dục giới tính về nhà cho học sinh trung học, phụ huynh đọc cũng phải đỏ mặt và phản đối kịch liệt

Theo Edaily đưa tin, một cô giáo (gọi là A, thuộc độ tuổi 50) đang công tác ở trường trung học ở quận Dongjak, Seoul, Hàn Quốc, đã bị lên án sau khi giao cho học sinh bài tập về nhà vô cùng kỳ lạ.

Trước đó, một thầy giáo khác ở thành phố Ulsan đã bị phụ huynh học sinh đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh sau khi giao bài tập "giặt đồ lót" cho các em lớp 1 và buông ra những lời nhận xét không phù hợp.

Tất cả đều làm dấy lên tranh cãi về việc các thầy cô giáo đang bình thường hóa các nội dung liên quan đến tình dục trong môi trường giảng dạy cũng như yêu cầu cải thiện sự nhạy cảm của người làm giáo dục trước những đề tài người lớn.

Văn phòng Giáo dục thành phố Seoul vào ngày 4/5 vừa qua cho biết, A đã giao bài tập về nhà cho học sinh bao gồm các câu hỏi về trải nghiệm tình dục của các em học sinh.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 20/4, A khi đó đang tiến hành giảng dạy từ xa. Tại đây, cô đã giao bài tập về nhà cho học sinh là một bản khảo sát xoay quanh chủ đề "Tình yêu và hôn nhân", thậm chí là ngoại tình.

Trong số 50 câu hỏi mà A đưa ra, có không ít những câu hỏi bị cho là nội dung nhạy cảm và không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên. "Lần đầu chúng tôi hôn nhau, tôi cảm nhận được sự phản ứng của bộ phận sinh dục", "Chúng tôi hôn nhau ngay sau khi gặp nhau", "Tôi thích ngoại tình với những người có sức hút không thể cưỡng lại được", "Nếu người yêu tôi có con với kẻ khác, tôi vẫn sẽ nuôi nấng, yêu thương và chăm sóc đứa trẻ như con ruột của mình"... - trích 1 vài câu hỏi mà giáo viên A giao cho học sinh về nhà trả lời.

Sau khi nhận được khiếu nại của phụ huynh, nhà trường đã đưa ra lời xin lỗi chính thức trên trang chủ của trường.

Theo đó, nhà trường cho biết các câu hỏi mà giáo viên A đưa là nằm trong cuốn sách Colours of Love: An Exploration of the Ways of Loving (tạm dịch: Sắc màu của tình yêu: Khám phá các cách yêu) của tác giả John Allen Lee xuất bản lần đầu tiên vào năm 1973.

A đã sử dụng nó mà không cân nhắc liệu chúng có phù hợp với các em học sinh trung học hay không.

Văn phòng Giáo dục Seoul đang xem xét về việc trừng phạt A vì đưa ra bài tập không phù hợp.