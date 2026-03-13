Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt

Trên trang fanpage của thương hiệu, Trung Nguyên Legend vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về không gian “Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend” tại Houston (Mỹ) đã bắt đầu đón khách. Cửa hàng mới nằm trên Bellaire Boulevard, Houston, Texas – khu vực tập trung cộng đồng người Việt đông đảo và được xem là một trong những trung tâm kinh tế năng động của bang Texas.

Theo hình ảnh được chia sẻ, không gian nội thất của quán được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, kết hợp các yếu tố văn hóa và vật liệu tự nhiên nhằm tạo nên trải nghiệm thưởng thức cà phê mang bản sắc riêng.

Tổng thể không gian sử dụng tông màu sáng, chủ đạo là trắng và màu gỗ tự nhiên, tạo cảm giác thanh lịch và ấm cúng. Bàn ghế gỗ với kiểu dáng đơn giản, đường nét gọn gàng được bố trí theo từng cụm nhỏ, mang lại sự riêng tư cho khách nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng. Những ô cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu cho không gian.

Một điểm nhấn nổi bật trong thiết kế nội thất là hệ thống kệ gỗ trưng bày phía sau khu vực ngồi. Kệ được thiết kế theo dạng ô vuông kết hợp đèn hắt sáng, vừa tạo chiều sâu thị giác vừa đóng vai trò như khu trưng bày các sản phẩm cà phê của thương hiệu. Các bức tường trắng cũng được in nội dung về hạt cà phê Việt Nam. Bố cục này không chỉ mang tính trang trí mà còn góp phần truyền tải câu chuyện về văn hóa cà phê Việt Nam đến khách hàng quốc tế.

Ở khu vực trung tâm, một khoảng trống được dành ra để thiết kế như một “khu trưng bày” với bao tải đựng hạt cà phê, khay hạt rang và các sản phẩm đóng gói... Cách sắp đặt này gợi nhớ đến hình ảnh vùng nguyên liệu cà phê, đồng thời tạo điểm nhấn thị giác cho toàn bộ không gian.

Bên cạnh đó, các chi tiết kiến trúc dạng vòm cùng hệ thống đèn thả trần ánh sáng vàng ấm góp phần làm mềm không gian, mang lại cảm giác gần gũi và thư giãn. Trần nhà được thiết kế hiện đại với các dải đèn chạy dài, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng chức năng và ánh sáng trang trí.

