Có gì trong dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, được đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng?

Dự án được quy hoạch bài bản với các phân khu chiến lược.

Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở cho công nhân và người lao động thu nhập thấp trong bối cảnh công nghiệp, đô thị phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về chỗ ở và các tiện ích phục vụ đời sống.

Lãnh đạo tỉnh xác định phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân là nhiệm vụ quan trọng về an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân, ổn định nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng Khu nhà ở xã hội (NOXH) liền kề Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong tại xã Yên Trung (Ecolife Yên Trung). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố.

Dự án Ecolife Yên Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích gần 9ha tại 2 thôn Vọng Đông và Xuân Cai, có tổng vốn đầu tư 2.236,4 tỷ đồng, quy hoạch theo mô hình không gian sống tích hợp đồng bộ, hiện đại và văn minh với nhiều tiện ích giáo dục, y tế, thể thao...

Đây không chỉ đơn thuần là một dự án NOXH thông thường, mà được thiết kế, định hướng là dự án NOXH kiểu mẫu với mật độ gần 30% là diện tích đất xây dựng nhà ở và hơn 70% là diện tích đất dành cho cây xanh, mặt nước, tiện ích công cộng và giao thông.

Dự án được quy hoạch bài bản với các phân khu chiến lược gồm: Khối NOXH có 9 tòa nhà cao 13 tầng và 01 tum, cung cấp tổng cộng 2.015 căn hộ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tối ưu công năng sử dụng, các căn hộ, phòng chức năng được quan tâm thiết kế chiếu sáng, thông gió tự nhiên mang lại môi trường sống tiện nghi cho các cư dân.

Khối nhà ở thương mại đồng bộ gồm 116 căn nhà ở liền kề, cao 5 tầng, xây thô hoàn thiện mặt ngoài, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan hiện đại và khang trang cho toàn khu vực.

Ngoài ra là hệ thống hạ tầng và tiện ích xã hội hoàn chỉnh với các công trình công cộng thiết yếu như: Trường mầm non, nhà văn hóa, trung tâm y tế, khu thể dục thể thao, bể bơi, sân pickleball và nhiều công viên rộng rãi tạo môi trường sống an lành và không gian thư giãn cho cư dân.

Ecolife Yên Trung được Bắc Ninh đánh giá là một trong những dự án NOXH trọng điểm, có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành một khu nhà ở dành cho công nhân, người lao động với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, sinh hoạt và ổn định đời sống cho người lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn. Dự án sẽ không chỉ “có nhà để ở” mà hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Liên quan đến việc phát triển NOXH, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu phát triển khoảng 135.002 căn NOXH trong đó phấn đấu phát triển khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân (thông qua các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư và phát triển từ quỹ nhà ở của địa phương). Riêng năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu đưa vào khai thác, sử dụng khoảng 2.260 căn hộ cho thuê từ các dự án cải tạo nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.



