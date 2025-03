Có gì mới trong các USV mà hải quân Ukraine tận dụng làm bệ phóng cho UAV?

Các xuồng mặt nước không người lái (USV) dùng làm bệ phóng cho máy bay không người lái hiện đang nhận được sự chú ý của nhiều lực lượng hải quân, trong đó có hải quân Ukraine. Lực lượng này đã sử dụng USV như một "tàu sân bay" có khả năng phóng máy bay không người lái nổ góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công các mục tiêu ven biển.

Những "tàu sân bay" không người lái này, do Hải quân và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đồng vận hành, đã đi vào hoạt động từ năm ngoái. Chúng được cho là đã xuất hiện trong các cuộc tấn công táo bạo nhất - dọc theo bờ biển miền Nam Ukraine hiện do Nga giành quyền kiểm soát vào dùng để phóng FPV phá hủy hai hệ thống phòng không của Nga, một tổ hợp Osa và một tổ hợp Strela, vào tuần trước.

Xuồng không người lái (USV) có khả năng phóng máy bay không người lái nổ góc nhìn thứ nhất (FPV). Ảnh: UNITED24 Media

Theo Quỹ Sternenko - tổ chức gây quỹ cung cấp UAV cho quân đội Ukraine, "cuộc đột kích sâu vào hậu phương Nga" này là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa Hải quân Ukraine và SBU, dựa trên những giải pháp sáng tạo từ các kỹ sư Ukraine và sự đóng góp từ các nhà hảo tâm.

Việc tích hợp thêm FPV vào tổ đội USV đã mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của các phương tiện không người lái như Sea Baby hay Magura V5. Hiện mỗi USV của Ukraine có thể mang theo bốn chiếc FPV trong các khoang chứa đặc biệt.

Ở những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, USV chỉ tập trung tấn công tàu chiến Nga trong những nhiệm vụ một chiều. Chúng được thiết kế như những quả ngư lôi sống, chất đầy thuốc nổ và lao vào các mục tiêu trong các khu vực cảng do Nga kiểm soát. Trong các cuộc tập kích riêng biệt tại Crimea vào tháng 2, tháng 5 và tháng 6/2024, USV đã đánh chìm một tàu hộ tống, một tàu đổ bộ, một tàu tuần tra và một tàu kéo của Moscow.

Để đối phó, Hạm đội Biển Đen của Nga triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và tàu tuần tra nhằm tiêu diệt USV trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Đáp lại, vào năm ngoái, Hải quân, SBU và Cơ quan tình báo Ukraine đã trang bị cho một số USV tên lửa đất đối không và súng máy điều khiển từ xa, giúp các phương tiện này xuyên thủng lớp phòng thủ của Nga.

Tháng 12/2024 đánh dấu một bước ngoặt khi một chiếc Magura V5 đấu súng với trực thăng Mil Mi-8 của Nga và bắn hạ nó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một phương tiện mặt nước không người lái tiêu diệt được mục tiêu trên không, mở ra một kỷ nguyên mới trong chiến tranh hải quân. Theo Cơ quan Tình báo Ukraine, đây là một "cuộc tấn công mang tính lịch sử!".

Tuy nhiên, vẫn còn một cột mốc quan trọng khác: cũng vào tháng 12/2024, lần đầu tiên một USV phóng một máy bay FPV phát nổ vào mục tiêu Nga mà không phải tự hủy. Vụ tấn công nhắm vào một giàn khoan dầu do Nga kiểm soát đã đánh dấu một bước nhảy vọt, chứng minh rằng USV có thể tái sử dụng thay vì chỉ thực hiện nhiệm vụ cảm tử.

Với vai trò như một "tàu sân bay" không người lái, USV giờ đây có thể thực hiện nhiều đợt tấn công trong một nhiệm vụ - tương tự những máy bay ném bom không người lái tiên tiến nhất của Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một chiếc thuyền không người lái, cùng với sự khéo léo của những người điều khiển trên đất liền, Ukraine có thể tăng hiệu quả tác chiến từ khoảng cách xa, đồng thời giảm nguy cơ thương vong cho các quân nhân.