Cô gái Việt từng đạt tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới được bố đẻ "cảnh báo" về bố chồng tương lai

Dân tình bình luận hài hước: "Cái này chắc bố dạy Binz ấy chứ".

Có những bài học bố mẹ dạy con từ thuở nhỏ, đến khi trưởng thành mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá nhất. Với những cô con gái, đôi khi đó là cách bố mẹ dạy nấu một bữa cơm, pha một ấm trà hay tự tay chăm lo cho gia đình.

Trong chương trình "Dấu Chân Tình Thân", Châu Bùi có dịp cùng bố trải qua một hành trình đặc biệt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô có những trải nghiệm chỉ có hai bố con. Và có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất lại nằm ở những khoảnh khắc người bố nghiêm khắc năm nào kiên nhẫn chỉ cho con gái từng việc nhỏ trong căn bếp.

Châu Bùi là Influencer đạt tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới tại Fashion Week Thu - Đông 2023

"Bếp núc" không chỉ là việc của người phụ nữ

Bố của Châu Bùi từng là quân nhân. Những năm tháng trong quân ngũ rèn giũa ông thói quen kỷ luật và khả năng tự làm mọi việc. Từ nấu cơm, sơ chế thức ăn cho đến những công việc trong cuộc sống hàng ngày, ông đều có thể tự tay làm được.

Có lẽ vì thế mà trong gia đình Châu Bùi, dù ông có ba cô con gái (Châu là con út), nhưng ông vẫn luôn quan niệm chuyện bếp núc chưa bao giờ được xem là việc "của người lớn" hay "việc của phụ nữ".

Ông dạy các con biết nấu cơm và tự lập từ rất sớm và dạy một cách nghiêm khắc. Châu Bùi hài hước kể lại: "3 chị em nhà mình đều phải nấu cơm từ hồi lớp 3, và lúc nào cũng bị dọa là không biết làm thì sau không có chồng".

Dân tình bình luận hài hước: "Cái này chắc bố dạy Binz ấy chứ".

Một câu nói nghe vừa buồn cười vừa mang đậm cách dạy con của thế hệ cha mẹ ngày trước. Với ông, biết nấu một bữa cơm không đơn thuần là biết thêm một kỹ năng. Đó còn là cách để những cô con gái biết tự chăm sóc bản thân, biết vun vén cuộc sống và không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Và với cách dạy con nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố Châu Bùi, những bài học ấy không chỉ dành cho con gái, mà còn là điều để những người làm chồng của con gái, làm con rể của ông nhìn vào và thấu hiểu hơn về sự quan tâm, sẻ chia của một người đàn ông trong gia đình, như cách mà bố của Châu Bùi đã làm từ xưa đến nay.

Bố không chỉ dạy nấu ăn, bố dạy con gái cách chăm lo một mái nhà

Trong chương trình, hai bố con cùng bắt tay vào làm món ốc chuối đậu, nấu cơm rồi ngồi thưởng thức thành quả trong một không gian riêng chỉ có hai người.

Từ cách sơ chế nguyên liệu, rửa rau cho đến cách gọt chuối, người bố đều chỉ dẫn cho Châu rất cụ thể. Những động tác vốn quen thuộc với ông lại trở thành những bài học mà cô con gái ngày thường bận rộn với công việc, cuộc sống và những chuyến đi có lẽ không có nhiều cơ hội thực hành.

Đó là kiểu yêu thương không quá mềm mại, không thường xuyên nói thành lời, nhưng lại được thể hiện bằng việc dạy con từng điều nhỏ nhất.

Không dừng lại ở chuyện bếp núc, bố Châu còn dạy cô cách pha trà. Từ công đoạn đun nước, tráng trà cho đến cách pha, ông hướng dẫn con gái từng bước. Và tất nhiên, bài học vẫn đi kèm với phong cách rất riêng của ông.

Ông căn dặn Châu rằng sau này về nhà chồng, nếu gặp một người bố chồng khó tính thì cũng phải biết cách. Ông còn nói vui về tình huống một ngày nào đó bố chồng chỉ cần gọi một tiếng "chè", con dâu đã phải hiểu ý và biết mình cần làm gì.

"Sau này nhớ vớ được ông bố chồng khó tính, ông chỉ nói một câu 'chè', có phải ông bố chồng nào cũng hiền lành tử tế đâu".

Nghe câu chuyện, người xem có thể bật cười, nhưng phía sau đó lại là một quan niệm rất quen thuộc của những người cha thuộc thế hệ trước: con gái khi về nhà chồng cần biết đối nhân xử thế, biết chăm sóc gia đình và biết những phép tắc cơ bản trong đời sống.

(Nguồn: Dấu Chân Tình Thân)