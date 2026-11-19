Vụ việc một cô gái Việt Nam bị những một nhóm người lừa lên ô tô để giở trò khiến dư luận rúng động và là bài học cho những người đang có nhu cầu kiếm thêm.

Một phụ nữ Việt Nam 32 tuổi, được biết đến với tên gọi cô H, đã bị phục kích và tống tiền 3.000 RM (tương đương gần 19 triệu VNĐ) tại Kuala Lumpur, Malaysia sau khi gặp một người đàn ông - kẻ đã hứa trả hoa hồng nếu cô giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ cho vay tiền.

Tờ World Of Buzz dẫn tin theo tờ Kosmo! cho biết, thay vì kiếm thêm thu nhập, cô được cho là đã bị ép lên xe, lột sạch quần áo, quay phim lại và bị nhóm tội phạm đe dọa.

Lời đề nghị hoa hồng hấp dẫn hóa ra lại là một cái bẫy

Kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình, cô H cho biết cơn ác mộng bắt đầu vào ngày 28 tháng 10 năm 2026, khi cô nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tên là CK, người này giới thiệu về các dịch vụ cho vay cá nhân.

Dù bản thân không có nhu cầu vay tiền, cô H vẫn bị thu hút bởi lời đề nghị hấp dẫn, đó là cô sẽ nhận được khoản hoa hồng 10% nếu giới thiệu thành công bạn bè đang cần hỗ trợ tài chính.

Vì muốn kiếm thêm thu nhập, cô H đã đồng ý gặp người đàn ông này để thảo luận chi tiết hơn. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2026, cô một mình đến địa điểm đã hẹn – bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại tại Kuala Lumpur – nơi một chiếc xe màu đen chở CK cùng một đối tượng khác đang chờ sẵn.

Cô H tại buổi họp báo do Hiệp hội Người Hoa Malaysia (MCA) tổ chức. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, ngay khi cô vừa đến nơi, tình hình đã trở nên vô cùng đáng sợ. H cho biết cô bị đẩy mạnh vào trong xe, sau đó CK đột ngột yêu cầu cô phải đưa 10.000 RM (tương đương khoảng 62 triệu VNĐ).

Bị hành hung và quay cảnh nhạy cảm

Trong trạng thái bàng hoàng và hoảng sợ, cô H nói với các nghi phạm rằng cô không có số tiền lớn như vậy. Đáp lại, CK đưa ra cho cô ba lựa chọn.

"Tôi trả lời rằng mình không có nhiều tiền đến thế, và họ đưa ra ba lựa chọn. Một là quan hệ tình dục với hắn để đổi lấy việc không phải trả tiền. Hai là trả 3.000 RM (tương đương khoảng 19 triệu VNĐ) theo hình thức trả góp trong 6 tháng, với điều kiện tôi phải để hắn quay cảnh mình khỏa thân. Lựa chọn cuối cùng là ngay lập tức nhờ bạn bè giúp đỡ để có đủ 3.000 RM trong vòng 10 phút," tờ Kosmo! dẫn lời cô kể lại.

(Ảnh: Kosmo!)

Cô cho biết quần áo của mình đã bị lột bỏ bằng vũ lực và CK đã quay lại cảnh khỏa thân của cô, trong khi đồng phạm của hắn đứng canh bên ngoài xe để theo dõi xung quanh.

Sau đó, các nghi phạm sử dụng những hình ảnh nhạy cảm này làm công cụ gây áp lực, ép cô phải thanh toán ngay 3.000 RM. Nhận ra tình thế vô cùng nguy hiểm, H đã tìm cách thoát thân và đến trình báo tại đồn cảnh sát Damansara ngay trong ngày hôm đó.

Bình luận về vụ việc đáng báo động này, người đứng đầu Ban Khiếu nại Công chúng của Hiệp hội Người Hoa Malaysia (MCA), ông Datuk Seri Michael Chong, nhấn mạnh rằng sự việc đã phơi bày một thủ đoạn mới đầy nguy hiểm của các băng nhóm cho vay phi pháp, đó là chúng dùng các đề nghị tài chính làm mồi nhử, sau đó chuyển sang hành vi tống tiền tàn độc.

Ông lưu ý rằng người nước ngoài thường trở thành mục tiêu của các băng nhóm này do họ chưa nắm rõ các thủ đoạn tội phạm tại địa phương.

"Đây là một trong những thủ đoạn mới nhất của chúng. Ban đầu, chúng đưa ra lời đề nghị cho vay, nhưng khi nạn nhân đồng ý gặp mặt, chúng sẽ lợi dụng cơ hội đó để tống tiền. Chúng sẵn sàng làm mọi cách để lấy tiền từ nạn nhân," ông Michael cảnh báo.

Ông Michael cho biết thêm, ban của ông đã cử một nhóm gồm ba luật sư để hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân như cô H, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với cảnh sát trong quá trình điều tra vụ việc.

Các cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không gặp gỡ những người lạ một mình, nhất là tại các khu vực vắng vẻ như bãi đỗ xe tối tăm. Mọi giao dịch kinh doanh hoặc cuộc gặp gỡ với những người mới quen nên được thực hiện tại các địa điểm công cộng an toàn và đông người.

Gia Linh (Theo SCMP, World Of Buzz)