Đi dạy ở sa mạc, cô gái 24 tuổi này lần đầu được trải nghiệm cưỡi lạc đà, di chuyển bằng máy bay riêng, và bản thân cũng phải học thêm nhiều kỹ năng mới để sống tốt ở đây như sửa xe, cách ứng phó khi gặp rắn, và nấu ăn cho 30 người,...

Không phải những chuyến du lịch ngắn ngày, sa mạc ở Úc hiện là nơi Nguyễn Thụy Minh Phương (SN 2002, TP.HCM) sinh sống và làm việc. Cô gái trẻ đang là giáo viên tại một ngôi trường trong khu vực.

Trên kênh TikTok Cô Giáo Bee ở sa mạc Úc, Minh Phương thường chia sẻ những lát cắt trong cuộc sống của mình, từ chuyện đứng lớp, chuẩn bị giáo án đến những trải nghiệm đặc biệt như cưỡi lạc đà, ngắm hoàng hôn giữa sa mạc hay di chuyển bằng máy bay riêng do nhà trường thuê để đưa đón giáo viên giữa khu vực trường học và thành phố vào các kỳ nghỉ. Kênh hiện thu hút khoảng 62N người theo dõi, với nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Minh Phương - hiện là giáo viên mầm non, tiểu học ở sa mạc Úc.

Cuộc sống và công việc thực tế của Minh Phương tại sa mạc Úc có như những video thu hút sự chú ý trên mạng xã hội? Trong cuộc trò chuyện, Minh Phương cũng chia sẻ thêm về lý do đến đây làm việc, đặc thù công việc cũng như những điều cô phải làm quen khi sống tại khu vực này.

Cô giáo ở vùng sa mạc sống và đi dạy thế nào?

Minh Phương sang Úc từ năm 15 tuổi, học cấp 3 tại trường Keilor Downs College (trường Trung học Keilor Downs) ở thành phố Melbourne (Úc). Sau đó định theo học ngành điều dưỡng nhưng vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục nên chuyển qua học ngành giáo dục mầm non (Giảng dạy giáo dục mầm non) tại Swinburne University of Technology (Đại học Công nghệ Swinburne), ở Melbourne, bang Victoria, Australia (Úc).

Chính thức tốt nghiệp và nhận bằng Cử nhân Giáo dục tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) vào tháng 12/2025, nhưng ngay từ năm 2024, khi còn trong thời gian thực tập, Minh Phương đã chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm tại nhiều nơi trên khắp nước Úc.

Cô tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) vào tháng 12/2025.

Sau nhiều lần thử sức, đến tháng 10/2024, Minh Phương nhận được công việc tại một trường nằm trong cộng đồng người bản địa thuộc vùng Kimberley, bang Tây Úc (Western Australia). Đây là khu vực xa xôi, nằm gần nơi tiếp giáp giữa hai sa mạc Great Sandy và Tanami.

Với địa hình khô hạn, những vùng đất đỏ rộng lớn, thảm thực vật thưa thớt và dân cư phân bố rải rác, nơi đây được xem là một trong những vùng xa xôi ở miền Bắc nước Úc.

Nơi Minh Phương làm việc cách thị trấn Halls Creek khoảng 320km đường bộ và cách Broome khoảng 1.000 km. Trong đó, Halls Creek là thị trấn phục vụ nhu cầu của các cộng đồng lân cận, còn Broome là một trung tâm dân cư lớn hơn, đồng thời có sân bay kết nối với các khu vực khác.

Tại ngôi trường này, Minh Phương phụ trách giảng dạy các em nhỏ từ mẫu giáo đến lớp 2. Do số lượng học sinh trong cộng đồng không nhiều, nhà trường tổ chức lớp học kết hợp nhiều độ tuổi thay vì chia thành từng lớp riêng biệt. Đây là cách tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, không phải mô hình áp dụng chung cho tất cả trường học ở Úc.

Do học sinh có nhiều độ tuổi, trình độ và hoàn cảnh khác nhau, việc đứng lớp không phải lúc nào cũng diễn ra theo một kế hoạch cố định. Sĩ số mỗi buổi học có thể thay đổi đáng kể, thậm chí có những ngày không có em nào đến lớp. Thành phần học sinh tham gia cũng không nhất thiết giống nhau giữa các buổi. Điều đó đòi hỏi Minh Phương phải linh hoạt điều chỉnh nội dung giảng dạy theo số lượng học sinh, khả năng tiếp thu và những kiến thức mỗi em đã được tiếp cận trước đó. Trường học tại đây áp dụng mô hình “two-way learning”, kết hợp giữa giáo dục hiện đại và văn hóa bản địa. Thay vì có thời khóa biểu cố định cho từng ngày, chương trình học được xây dựng theo mục tiêu từng tuần, tập trung trang bị những kỹ năng thiết yếu như xem giờ, đếm số và các kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Trong lớp học của Minh Phương.

"Lớp của mình tuy nhỏ nhưng mỗi em có một trình độ, nhu cầu và nhịp học khác nhau. Mình dạy một lớp từ mẫu giáo đến lớp 2. Vì vậy, mình phải học cách tổ chức nhiều hoạt động cùng lúc, điều chỉnh bài dạy và tìm những cách hỗ trợ phù hợp với từng em, bao gồm cả nhu cầu về sức khỏe, cảm xúc và học tập.

Việc học sinh đến lớp không đều cũng khiến mình phải linh hoạt hơn. Mình cần tìm cách để những em vắng một số buổi vẫn có thể tham gia khi quay lại, đồng thời giúp các em đi học thường xuyên tiếp tục tiến bộ. Đây là điều đòi hỏi mình phải quan sát và suy nghĩ rất nhiều khi chuẩn bị bài", Minh Phương chia sẻ.

Để đáp ứng công việc, lịch sinh hoạt mỗi ngày của nữ giáo viên cũng bắt đầu từ khá sớm. Cô thức dậy lúc 5h, có mặt tại trường vào khoảng 6h - 6h30 để chuẩn bị lớp học và đồ dùng giảng dạy. Các tiết học bắt đầu lúc 7h20 và kết thúc vào 14h15. Sau đó, cô tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, đôi khi nấu ăn hoặc tham gia họp giáo viên. Giáo viên ở đây vừa dạy học, vừa tham gia nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc sinh hoạt cho học sinh. Khoảng 16h, Minh Phương mới trở về nhà.

Nơi ở của Minh Phương nằm ngay trong cộng đồng, cách trường chỉ khoảng 2 phút đi bộ. Theo cô, mỗi giáo viên tại đây được bố trí một căn nhà riêng để sinh hoạt, thay vì ở chung trong ký túc xá.

Khung cảnh ở sa mạc Úc.

Do sinh sống và làm việc tại một cộng đồng hẻo lánh giữa vùng sa mạc, việc di chuyển đến các thành phố lớn của Minh Phương cũng không đơn giản. Trong lần đầu đến nhận công việc vào tháng 10/2024, cô phải bay từ Melbourne đến Perth, sau đó tiếp tục di chuyển bằng máy bay khoảng 2 tiếng để tới Broome. Tại đây, nhà trường bố trí một chiếc trực thăng đưa cô đến Mulan, với chặng bay cuối cùng kéo dài khoảng 2,5 tiếng.

Không chỉ khi mới đến nhận việc, việc đi lại trong các kỳ nghỉ của giáo viên tại đây cũng cần được sắp xếp trước. Các giáo viên làm việc tại những cộng đồng vùng sa mạc xa xôi như Mulan, Balgo, Billiluna và Ringer Soak được bố trí 2 chuyến bay thuê (charter flight) mỗi năm vào các kỳ nghỉ giữa năm, với điểm đến là Broome hoặc Kununurra. Đây là những chuyến bay được thuê riêng để phục vụ việc di chuyển của các nhóm giáo viên, do khu vực không có các chuyến bay thương mại theo lịch trình cố định, việc di chuyển ra ngoài cũng cần được nhà trường sắp xếp trước. Từ Broome Minh Phương sẽ phải mất thêm 2h ngồi máy bay tới Perth, sau đó lại mất thêm 4 tiếng bay tới nhà ở Melbourne.

Nhà trường thuê máy bay riêng đưa đón các giáo viên.

Cô cùng các đồng nghiệp.

Ngoài giảng dạy còn phải biết thay bánh xe, dự trữ thực phẩm để “sinh tồn”

Những ngày giảng dạy ở sa mạc Úc, Minh Phương phải làm quen với điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt. Vào mùa nóng, nhiệt độ thường lên đến 40 độ C, thậm chí có những ngày khoảng 45-46 độ C. Trong khi đó, khi mưa lớn kéo dài, những con đường đất có thể ngập nước, trở nên lầy lội và khiến xe bị lún. Thời tiết xấu còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và tiếp tế. Có những đợt mưa khiến đường bộ bị chia cắt, máy bay không thể hạ cánh, xe chở thực phẩm cũng không đến được. Việc di chuyển và kết nối với bên ngoài vì thế có lúc bị gián đoạn trong nhiều tuần.

Sống trong điều kiện như vậy, Minh Phương nhận ra mình cần trang bị thêm nhiều kỹ năng thực tế, bên cạnh chuyên môn giảng dạy.

"Mình phải học thêm nhiều kỹ năng rất thực tế, từ thay bánh xe, xử lý chuột vào nhà, ứng phó khi gặp rắn cho đến nấu ăn cho gần 30 người. Trước đây, mình không nghĩ công việc và cuộc sống của một giáo viên lại có thể bao gồm nhiều việc như vậy.

Mình cũng phải biết dự trữ thực phẩm, chủ động chuẩn bị đồ dùng và linh hoạt khi kế hoạch thay đổi. Ở thành phố, thiếu một món đồ có thể ra cửa hàng mua ngay; ở đây, mình cần nghĩ trước nhiều hơn.

Đồ ăn ở đây khá giới hạn. Trong cộng đồng có một cửa hàng nhỏ bán rau củ, thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản. Khi ra Broome, mình thường mua thịt, cá để mang về cấp đông và dùng dần. Còn rau củ thì cửa hàng có gì, mình mua nấy rồi nghĩ cách chế biến. Sống ở đây giúp mình biết lên kế hoạch và linh hoạt hơn rất nhiều", cô kể.

Từ việc chuẩn bị thực phẩm, xử lý những tình huống phát sinh trong nhà đến chủ động sắp xếp sinh hoạt, Minh Phương dần hình thành thói quen lên kế hoạch trước và tận dụng những gì sẵn có. Cô cũng cho biết cuộc sống ít hoạt động giải trí bên ngoài không phải trở ngại quá lớn. Ngược lại, khoảng thời gian yên tĩnh tại sa mạc giúp cô tập trung hơn cho công việc và việc học.

Hiện tại, ngoài công việc giảng dạy, Minh Phương đang theo học chương trình thạc sĩ về Lãnh đạo giáo dục (Master of Educational Leadership) và chỉ còn một môn nữa để hoàn thành. Đồng thời, cô cũng theo học chương trình thạc sĩ về Giảng dạy Tiểu học (Master of Primary Teaching) cùng chương trình sau đại học về Giáo dục Tôn giáo tại Đại học Công giáo Úc (Australian Catholic University - ACU).

"Hiện mình đã có thường trú nhân nên chi phí học tập cũng phù hợp hơn với khả năng tài chính. Cộng với khoảng thời gian yên tĩnh khi sống ở sa mạc, mình thấy đây là thời điểm thuận lợi để vừa làm việc, vừa tiếp tục đầu tư cho bản thân.

Mình tiếp tục học vì nghĩ bản thân còn trẻ và vẫn có khả năng tiếp thu thì nên tận dụng cơ hội để nâng cao kiến thức, trình độ. Khi đi dạy, mình càng thấy có nhiều điều cần học thêm để hiểu học sinh và hỗ trợ các em tốt hơn.

Việc vừa học vừa làm cũng giúp mình liên hệ kiến thức với những tình huống thực tế trong lớp. Những câu hỏi gặp khi đi dạy trở thành điều mình muốn tìm hiểu sâu hơn trong quá trình học", Minh Phương chia sẻ.

Việc học tập và công việc tại sa mạc cũng được cô sắp xếp song song với cuộc sống gia đình ở Melbourne. Chồng Minh Phương là Việt Anh, cũng là một du học sinh tại Úc. Cả hai kết hôn vào tháng 7/2026. Hiện Việt Anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Deakin, sinh sống và làm việc ở Melbourne. Hai vợ chồng đã mua một căn nhà rộng 625 m² tại đây.

Minh Phương và chồng.

Do công việc và việc học của mỗi người ở hai địa điểm khác nhau, cả hai phải chủ động sắp xếp thời gian để duy trì cuộc sống gia đình. Thông thường, sau mỗi học kỳ kéo dài khoảng 10 tuần, Minh Phương sẽ trở về Melbourne để có thời gian bên chồng. Nếu sắp xếp được công việc và việc học, Việt Anh cũng đến sa mạc thăm vợ.

Nhìn lại quãng thời gian sống và làm việc tại đây, Minh Phương cho biết cô đã dần quen với nhịp sinh hoạt có phần khác biệt. Dù vẫn nhớ gia đình và bạn bè, những bất tiện ban đầu giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

"Mình dần quen với việc chuẩn bị trước, sử dụng những gì đang có và tự sắp xếp thời gian của mình. Những điều ban đầu thấy bất tiện, sau một thời gian cũng trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày.

Một đợt mưa kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn thực phẩm, việc đi lại và khiến việc tiếp cận hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp khó khăn hơn. Những trải nghiệm đó giúp mình chủ động hơn, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc nhờ hỗ trợ và phối hợp với những người xung quanh", cô chia sẻ.

Cô học những kỹ năng cơ bản như sửa xe.

Minh Phương cũng có nhiều lần đầu tiên với những trải nghiệm thú vị tại đây, điển hình nhất có thể kể tới là cưỡi lạc đà.

Với công việc giảng dạy, những trải nghiệm tại sa mạc cũng giúp Minh Phương hiểu rõ hơn về nhu cầu khác nhau của học sinh. Mỗi em có trình độ, khả năng tiếp thu và nhịp học riêng, đòi hỏi cô phải liên tục quan sát, điều chỉnh cách dạy để hỗ trợ phù hợp. Đây là kinh nghiệm cô muốn tiếp tục tích lũy trong quá trình theo đuổi nghề giáo.

Trong thời gian tới, Minh Phương cho biết vẫn muốn tiếp tục giảng dạy tại sa mạc. Về lâu dài, cô dự định trở lại Melbourne để sống cùng gia đình nhỏ.