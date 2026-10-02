Cô gái từng đi bán quần áo, 10 năm trước phải mượn váy để thi hoa hậu, nay là con dâu đại gia, giữ chức Phó Chủ tịch

Sau 10 năm, cuộc sống của người đẹp đã bước sang một chương hoàn toàn khác.

Nữ sinh Ngoại thương năng động

Trước khi được biết đến với danh xưng Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh từng có cuộc sống khá giản dị của một nữ sinh Hà Nội. Sinh năm 1996, Mỹ Linh theo học Đại học Ngoại thương, một trong những trường đại học có tính cạnh tranh cao tại Hà Nội. Năm 2016, khi đăng ký Hoa hậu Việt Nam, cô đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh.

Nhớ lại thời điểm ấy, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ, cô đi làm thêm tại một cửa hàng thời trang để có thêm thu nhập. Người đẹp thường tranh thủ những lúc vắng khách để tập catwalk. Công việc bán hàng cũng đưa Mỹ Linh đến gần hơn với thời trang, nhưng hoàn cảnh khi ấy vẫn rất khác so với hình ảnh một hoa hậu thường được công chúng hình dung.

Đỗ Mỹ Linh từng đi bán hàng thuê cho một cửa hàng quần áo ở phố cổ.

Đáng chú ý, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, Mỹ Linh từng phải mượn váy của các nhà thiết kế để dự thi. Chính cô sau này chia sẻ rằng khi nhìn giá của những bộ trang phục được sử dụng trong cuộc thi, cô từng ngạc nhiên và tự hỏi bao giờ mình mới có thể tự mua được những bộ váy như vậy.

20 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Mỹ Linh giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ngày 28/8/2016, Đỗ Mỹ Linh vượt qua các thí sinh để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Chiếc vương miện nhanh chóng đưa cô từ một nữ sinh Ngoại thương trở thành nhân vật được chú ý trong showbiz. Trước đó, Mỹ Linh từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt Top 15. Sau đăng quang, cô tiếp tục theo đuổi việc học, đồng thời bước vào lĩnh vực thời trang, truyền hình và các hoạt động cộng đồng. Năm 2017, Mỹ Linh đại diện Việt Nam tại Miss World và giành giải Người đẹp Nhân ái, đồng thời lọt Top 40 chung cuộc.

Từ một cô gái từng phải mượn váy đi thi, tủ đồ và hình ảnh của Mỹ Linh sau đó dần thay đổi cùng với vị thế của cô trong showbiz. Tuy nhiên, cuộc sống của người đẹp không dừng lại ở những hoạt động giải trí.

Đỗ Mỹ Linh từng công tác tại VTV

Bước ngoặt sau đám cưới với con trai “bầu” Hiển

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, từng theo học ngành tài chính tại Anh và sau đó trở về Việt Nam làm việc trong hệ thống doanh nghiệp của gia đình. Anh hiện giữ nhiều vai trò tại T&T Group và là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần rời xa nhịp sống showbiz vốn gắn bó với cô suốt nhiều năm. Những lần xuất hiện trước công chúng thưa hơn, thay vào đó là hình ảnh một nàng hậu dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con gái và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống thường ngày.

Cuộc sống của Mỹ Linh cũng có nhiều thay đổi khi bước vào gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Nếu trước đây người đẹp thường được nhắc đến qua những sự kiện thời trang, chương trình truyền hình hay các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam, thì sau hôn nhân, cô xuất hiện nhiều hơn trong những dịp có sự tham gia của gia đình và các sự kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tháng 7/2023, Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đón con gái đầu lòng. Từ đó, hình ảnh của nàng hậu trên trang cá nhân cũng trở nên đời thường hơn. Cô chia sẻ những khoảnh khắc bên con, những chuyến đi cùng gia đình và cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu, trong khi vẫn giữ sự kín đáo nhất định về đời tư.

Đáng chú ý, việc làm mẹ không khiến Mỹ Linh hoàn toàn rút khỏi công việc. Sau khoảng thời gian ưu tiên gia đình, cô bắt đầu tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh và dần đảm nhận những vai trò mới. Đây cũng là giai đoạn hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh có sự chuyển dịch rõ rệt: từ một hoa hậu hoạt động trong lĩnh vực giải trí sang một phụ nữ đã lập gia đình, làm mẹ và từng bước bước vào môi trường doanh nghiệp.

Tại một sự kiện của Tập đoàn T&T vào tháng 3/2025, Đỗ Mỹ Linh được giới thiệu với chức danh Phó Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR). T&T Retail là công ty thành viên của T&T Group, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cho thuê và quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng. Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ thống trung tâm thương mại với các diện tích từ khoảng 10.000-50.000 m², kết hợp bán lẻ, ẩm thực, vui chơi giải trí, văn phòng và các dịch vụ khác.

Ở tuổi gần 30, cuộc sống của Mỹ Linh vì thế có một diện mạo khá khác so với thời điểm cô đăng quang. Ánh đèn sân khấu vẫn còn đó, nhưng không còn là trung tâm. Phía sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là một gia đình nhỏ, những công việc kinh doanh và một vai trò ngày càng rõ nét trong cuộc sống của gia đình chồng.

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