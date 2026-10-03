Cô gái Tây tán đổ chàng trai M'nông kém tuổi nhờ tình yêu âm nhạc

Âm nhạc kết nối chàng DJ người M'nông với cô gái Georgia; do nước này không có đại sứ quán ở Việt Nam nên họ mất nhiều tháng cùng vượt khó để làm thủ tục kết hôn.

“Vợ chồng mình gặp nhau khi mình đi chơi nhạc ở một buổi nhạc tiệc tại Phú Quốc, hôm đó cô ấy đi du lịch và tình cờ thấy mình biểu diễn”. Đó là lời chia sẻ của Y Dân (DJ có nghệ danh Benjamin, người dân tộc M’nông ở Tây Nguyên, sinh năm 1999) về vợ mình - Miranda Kristesiashvili (sinh năm 1996, quốc tịch Georgia).

Tán đổ “phi công trẻ” nhờ âm nhạc

Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra năm 2024 tại Phú Quốc. Phía sau bàn chỉnh nhạc, Y Dân lướt tay trên từng phím bấm giai điệu. Phía dưới đám đông, Miranda lặng lẽ đứng thưởng thức.

“Mình thấy vợ mình xăm nhiều, lúc đó chỉ nhìn thôi, sau đó nhiều lần mình đi chơi gặp rồi hai người mới nói chuyện” , anh nhớ lại.

Cặp đôi Y Dân và Miranda trong một đêm nhạc tại Phú Quốc.

Sự thu hút ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự đồng điệu tâm hồn. “Điều mình thích nhất ở vợ là tính cách của cô ấy, khá điềm tĩnh, sống tình cảm và có cách nhìn mọi chuyện rất khác biệt. Phía ngược lại, chắc vợ mình thích người chơi nhạc” , Y Dân hóm hỉnh chia sẻ.

Sau những đêm nhạc tại Phú Quốc, họ trao đổi tài khoản Instagram, trò chuyện nhiều hơn và nhận ra nhiều điểm chung. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ đầu tiên giúp xóa bỏ khoảng cách giữa chàng trai Tây Nguyên và cô gái đến từ châu Âu.

Sau 2 tháng quen biết tại Phú Quốc, Miranda phải quay lại Trung Quốc làm việc, họ đối mặt với thử thách yêu xa khoảng 3 tháng. Khoảng cách địa lý không làm nguội lạnh tình cảm mà ngược lại càng khiến họ trân trọng đối phương hơn. Khoảnh khắc gặp lại là sự bùng nổ của niềm hạnh phúc. Y Dân nhớ lại: “Sau 3 tháng yêu xa, chúng mình được gặp lại nhau khi mình bay sang đó. Cảm giác đó đúng là vỡ òa hạnh phúc, cả hai tiến đến làm người yêu”.

Xúc động trước tình cảm chân thành của Y Dân, Miranda đưa ra một quyết định lớn: Sang Việt Nam chung sống với bạn trai ở TP.HCM.

Đến từ hai nền văn hóa khác biệt, ban đầu họ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh. Miranda hòa nhập với đời sống Việt Nam rất nhanh nhờ sự yêu thích đặc biệt dành cho ẩm thực địa phương. “Vợ mình rất thích văn hóa Việt Nam, món ăn hoặc là tất cả mọi thứ, rất là thích luôn; thích nhất là mỳ Quảng và phở”, Y Dân tự hào nói.

Dù không giỏi nấu ăn, anh cho biết mình vẫn thường vào bếp nấu những món ăn cho bạn gái. “Mình chỉ nấu những món đơn giản như cơm, thịt kho, gà kho này kia... nhưng vợ vẫn thích. Đồ ăn bên Georgia nhạt hơn, còn đồ ăn bên mình phong phú, nhiều vị”, anh chia sẻ. Mỗi khi thưởng thức món mới, Miranda luôn hỏi “món này tiếng Việt gọi là gì?” để ghi nhớ từ vựng và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt.

Sau 3 tháng yêu xa, Miranda quyết định chuyển về Việt Nam sống cùng Y Dân.

“Chạy xuyên quốc gia” làm thủ tục kết hôn

Đầu năm 2026, họ quyết định tiến tới hôn nhân và hai bên gia đình đều đồng thuận. Tuy nhiên do tại Việt Nam không có Đại sứ quán Georgia nên việc làm giấy đăng ký kết hôn và xin visa gia đình không dễ dàng.

“Khó khăn lớn nhất của hai vợ chồng là khoảng cách địa lý, đặc biệt là những lúc phải làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến hai quốc gia... Mỗi lần làm giấy tờ cho vợ, mình từ Việt Nam sang Đại sứ quán Georgia ở Bắc Kinh, Trung Quốc mới làm được thủ tục, gửi qua gửi lại mất hơn 6 tháng” , Y Dân cho biết.

Thủ tục kết hôn chưa làm xong thì tin vui sắp đón thành viên mới xuất hiện. Để chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe của Miranda, Y Dân đã cùng vợ bay sang Georgia khi thai kỳ được 31 tuần.

“Bọn mình hiện tại đã có giấy đăng ký kết hôn bên Georgia và sắp đón thành viên mới, thai nhi được 31 tuần rồi. Mình mong thời gian tới có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý tại Việt Nam để chính thức kết hôn tại quê hương” , Y Dân hạnh phúc chia sẻ.

Có vẻ ngoài cá tính nhưng cặp đôi tìm thấy nhau sự yên bình, thấu hiểu và biết sẻ chia.

Về cuộc sống hôn nhân, chàng trai Tây Nguyên cho biết cách của vợ chồng họ là cứ cùng nhau giải quyết từng việc một, có vấn đề thì nói chuyện để hiểu nhau thay vì để những khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa trở thành khoảng cách. Họ coi sự kiên nhẫn và thấu hiểu là thứ giúp giữ gìn mái ấm hòa thuận.

Dành lời khuyên cho các cặp đôi “yêu xuyên quốc gia” khách, Y Dân nhấn mạnh sự kiên nhẫn và tôn trọng: “ Mình nghĩ ngoài tình cảm, hai người cần có sự kiên nhẫn và tôn trọng dành cho nhau. Đừng chỉ nghĩ rằng khác quốc tịch là một điều gì đó quá đặc biệt... Quan trọng nhất vẫn là thật lòng, biết nhường nhịn và cùng nhau cố gắng”.