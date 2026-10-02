Bếp gas mini phát nổ trên mâm cúng giỗ khiến cả gia đình hoảng sợ: Người trong cuộc lên tiếng

May mời thời điểm bếp gas phát nổ, các thành viên trong gia đình chưa ngồi vào bàn tiệc nên không ai bị thương.

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh bếp gas mini phát nổ trên mâm cúng giỗ của một gia đình khiến người xem đặc biệt lưu tâm. Đoạn clip được chia sẻ như một lời nhắc nhở tới các gia đình đang sử dụng loại bếp này cần cẩn trọng, thường xuyên kiểm tra vật dụng để tránh sự cố đáng tiếc.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, thời điểm này các thành viên trong gia đình đang chuẩn bị cúng giỗ, thì bếp gas mini bất ngờ phát nổ. Sự cố xảy ra đột ngột khiến mọi người giật mình, hoảng sợ. Sức nổ làm chén đĩa cùng nhiều món ăn trên mâm cỗ văng xuống đất, rơi vỡ. May mắn vụ việc không khiến những người có mặt bị thương.

Khoảnh khắc bếp gas mini phát nổ. (Cắt từ clip)

Được biết, sự cố này xảy ra trong gia đình anh Phạm Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Thường Phước, Đồng Tháp) vào trưa ngày 22/9 vừa qua. Chia sẻ sự việc trên Thanh Niên, anh Thắng cho hay gia đình anh thường nấu lẩu để cúng ông bà nhưng lần này không may gặp sự cố.

Lúc đó, bếp gas mini được đặt trên bàn và đang bật lửa để chuẩn bị đặt nồi lẩu lên thì bất ngờ phát nổ. Sức nổ mạnh khiến chén đĩa cùng các món ăn khác trên mâm cúng vỡ, văng tung tóe. Anh Thắng cho rằng nguyên nhân có thể do bình gas cũ, để lâu ngày bị rỉ sét mà gia đình không kiểm tra thường xuyên.

Sau sự cố, các thành viên nhanh chóng dọn dẹp rồi làm lại mâm cúng và không đặt món lẩu lên bếp gas mini nữa.