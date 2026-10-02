HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bếp gas mini phát nổ trên mâm cúng giỗ khiến cả gia đình hoảng sợ: Người trong cuộc lên tiếng

Hương Trà (T/H)
|

May mời thời điểm bếp gas phát nổ, các thành viên trong gia đình chưa ngồi vào bàn tiệc nên không ai bị thương.

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh bếp gas mini phát nổ trên mâm cúng giỗ của một gia đình khiến người xem đặc biệt lưu tâm. Đoạn clip được chia sẻ như một lời nhắc nhở tới các gia đình đang sử dụng loại bếp này cần cẩn trọng, thường xuyên kiểm tra vật dụng để tránh sự cố đáng tiếc.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, thời điểm này các thành viên trong gia đình đang chuẩn bị cúng giỗ, thì bếp gas mini bất ngờ phát nổ. Sự cố xảy ra đột ngột khiến mọi người giật mình, hoảng sợ. Sức nổ làm chén đĩa cùng nhiều món ăn trên mâm cỗ văng xuống đất, rơi vỡ. May mắn vụ việc không khiến những người có mặt bị thương.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc bếp gas mini phát nổ. (Cắt từ clip)

Được biết, sự cố này xảy ra trong gia đình anh Phạm Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Thường Phước, Đồng Tháp) vào trưa ngày 22/9 vừa qua. Chia sẻ sự việc trên Thanh Niên, anh Thắng cho hay gia đình anh thường nấu lẩu để cúng ông bà nhưng lần này không may gặp sự cố.

Lúc đó, bếp gas mini được đặt trên bàn và đang bật lửa để chuẩn bị đặt nồi lẩu lên thì bất ngờ phát nổ. Sức nổ mạnh khiến chén đĩa cùng các món ăn khác trên mâm cúng vỡ, văng tung tóe. Anh Thắng cho rằng nguyên nhân có thể do bình gas cũ, để lâu ngày bị rỉ sét mà gia đình không kiểm tra thường xuyên.

Sau sự cố, các thành viên nhanh chóng dọn dẹp rồi làm lại mâm cúng và không đặt món lẩu lên bếp gas mini nữa.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng bếp gas mini để tránh sự cố cháy nổ:

1. Không dùng bếp gas mini và bình gas cũ.

2. Không nên sang chiết gas.

3. Không nấu nồi quá to so với kiềng bếp.

4. Không đun nấu trong thời gian dài.

5. Lắp bình gas đúng cách.

6.Vệ sinh bếp gas mini thường xuyên.

Quán bún riêu ngập nước Cần Thơ: Khách xắn quần, chồng ghế ngồi ăn, có người đi 30 km để thử
Tags

bếp gas mini

Phạm Văn Thắng

Đồng Tháp

cháy nổ

cúng giỗ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại