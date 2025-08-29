HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cô gái ở TP HCM hốt hoảng khi phát hiện bàn tay người ven đường

PHẠM DŨNG |

Trên đường đi làm, cô gái phát hiện một bàn tay người nằm ven đường nên vội báo công an.

Ngày 29-8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) xác nhận vụ việc một người dân phát hiện bàn tay người đứt lìa nằm trên đường.

Cụ thể, sáng 29-8, chị T.T. (SN 1995, quê An Giang) đang trên đường đi làm thì phát hiện trước một căn nhà ở ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) một bàn tay người bị đứt lìa nằm ở ven đường.

Chị T. hốt hoảng chạy đến công an xã trình báo.

Vào cuộc xác minh, công an xã Tân Vĩnh Lộc xác định chiều 28-8, anh N.V.K. (SN 1989, quê Vĩnh Long) thả diều ở bãi đất trống trên địa bàn thì gặp sự cố.

Dây diều quấn vào cổ tay phải làm cho bàn tay bị đứt lìa, cuốn lên cao và không rõ vị trí bàn tay đã rơi xuống.

Sau đó, anh K. được người dân đưa vào cơ sở y tế gần đó sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Nhận được thông tin từ công an, người nhà đã nhận lại bàn tay của anh K. đem về.

