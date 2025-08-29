Ngày 29/8, Trung tá Hứa Văn Cát, Trưởng Công an xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một số điểm sụt lún tại thôn Bông.

Theo đó, vào sáng 27/8, tại góc sân nhà bà Lưu Thị Xuân bất ngờ xuất hiện một hố sụt.

"Hố tử thần" xuất hiện tại nhà người dân ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Hố có đường kính miệng hơn 1m, sâu trên 3m. Đáng chú ý, độ rộng và chiều sâu thực tế của hố vẫn chưa được xác định, bởi khi dùng sào dài 4m thăm dò vẫn chưa chạm tới đáy.

“Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ, di dời gia đình đến nơi ở an toàn”, Trưởng Công an xã Yên Bình thông tin.

Gia đình bà Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau sự việc, thôn đã phát động ủng hộ, giúp đỡ để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình dựng nhà tạm ở vị trí an toàn.

Trước đó, từ ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù nước sông Trung vẫn dâng cao, song tại một số điểm ngập úng trên địa bàn xã Yên Bình, nước đã tạm thời rút.



