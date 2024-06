Cô gái ở Thái Nguyên bị 'đưa đi quá trớn' khi hẹn hò qua mạng: 8 điều cần nhớ để tránh nguy hiểm

Hẹn hò "ảo", nguy hiểm "thật"

VTV24 mới đây đã đăng tải phóng sự "Chuyện nóng: Những cú sốc từ lần hẹn đầu", để cập đến những rủi ro và mối nguy hiểm mà người dùng, đặc biệt là phụ nữ, có thể gặp phải khi hẹn hò qua mạng.



Cách đây không lâu, một cô gái ở Thái Nguyên gặp sự cố sau khi gặp một nam bác sĩ. Dù mới chỉ nhắn tin qua lại trong vòng một tuần, nhưng khi gặp mặt, đối tượng này đã có những hành vi đi quá trớn, không đúng mực với cô trên xe ô tô. Một vụ việc khác xảy ra ở Hà Nội, một nam thanh niên đã sử dụng ứng dụng hẹn hò để lừa gái trẻ vào "bẫy".

Có thể nói, các ứng dụng hẹn hò trở thành nơi để các bạn trẻ dễ dàng trò chuyện ghép đôi, nhưng ẩn đằng sau những cuộc trò chuyện ấy có thể là rất nhiều những rủi ro khi mà liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc không hay.

Phóng sự cho biết, khảo sát do ứng dụng hẹn hò Tinder thực hiện mới đây với nhóm thanh niên từ 18 - 25 tuổi ở 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã thống kê rằng chỉ có khoảng là 30% các bạn trẻ tham gia khảo sát ý thức về các tính năng an toàn và sử dụng chúng nhiều lần. Như vậy là số đông còn lại vẫn đang chưa thực sự sử dụng hiệu quả các tính năng an toàn của ứng dụng hẹn hò. Nếu người dùng không cẩn trọng thì có thể sẽ gặp phải những đối tượng không đáng tin.

Một nạn nhân cho biết: "Họ có những mánh khóe riêng để có thể dẫn dụ những đối tượng ngây thơ vào tròng. Bạn ấy đã dùng vũ lực và bắt ép em. Em đã cố gắng để trốn thoát nhưng bạn ấy bắt em lại ở giữa khu tối, không có đèn...". Đây chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của những mối quan hệ qua mạng xã hội. Thậm chí có người không may rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn và họ không dám lên tiếng.



Là nạn nhân nhưng bị chỉ trích

Lý do lớn nhất khiến nhiều nạn nhân không dám lên tiếng đó là sự chỉ trích và đánh giá từ xã hội. Trường hợp cô gái ở Thái Nguyên là một ví dụ điển hình. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, cô đã phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực. Có người cho rằng cô gái này ham vật chất, "chọn khóc trên xe ô tô thay vì trên xe máy thì có gì mà giãy nảy lên"?! Có người thì nhận xết cô đã đồng ý lên xe ô tô của đối phương là thể hiện sự đồng ý và thuận tình.

Chuyên gia về bạo lực giới Nguyễn Vân Anh khẳng định: "Có một quan niệm đã ăn sâu, là phụ nữ thì ' l àm hoa cho người ta hái làm gái cho người ta trêu ' . Cho nên nếu bạn nữ "được" trêu thì phải cảm thấy hãnh diện. Bên cạnh đó, còn quan niệm cho rằng nếu như để cho người ta quấy rối thì bạn phải xem lại bản thân."

Bà cho biết thêm, việc phụ nữ bị quấy rối hay bị xâm hại, không liên quan đến hình thức hay tính cách của nạn nhân mà là vấn đề của kẻ chủ mưu.

Bà Nguyễn Vân Anh. Ảnh: Facebook nhân vật

Làm thế nào để bảo vệ mình khi hẹn hò trực tuyến?

Để tham gia hẹn hò nhưng tăng cường an toàn, bạn hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Kiểm tra nhanh lý lịch đối phương: Sử dụng công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh để kiểm tra xem ảnh của đối phương có phải là hình ảnh thật hay không. Nếu được cung cấp tên họ đầy đủ, hãy tìm kiếm thông tin trên internet để xác minh.

Cảnh giác với hồ sơ ít thông tin: Hãy thận trọng với những tài khoản có ít thông tin cá nhân, ảnh đại diện, hoặc không có tài khoản mạng xã hội liên kết.

Tìm hiểu kỹ thông tin về đối phương: Kiểm tra trang cá nhân của họ trên các nền tảng mạng xã hội để xác thực thông tin họ cung cấp và hiểu hơn về họ.

Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân: Không tiết lộ số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc, hay email cá nhân khi mới bắt đầu làm quen.

Từ chối giúp đỡ về mặt tài chính: Đừng đưa tiền cho người mà bạn mới quen qua mạng, đặc biệt khi họ nói rằng họ đang cần tiền và hứa hẹn sẽ hoàn trả.



Trò chuyện video call trước khi gặp mặt trực tiếp: Tổ chức một cuộc gọi video với đối phương để nhìn thấy hình dáng, khuôn mặt của họ và kiểm tra tính xác thực của thông tin họ đã cung cấp.

Gặp gỡ nơi công cộng, đông đúc: Đề xuất gặp mặt tại không gian công cộng, nơi bạn cảm thấy an toàn và có thể rời đi bất cứ khi nào nếu cảm thấy không thoải mái.

Báo cáo khi có điều gì đó không ổn: Nếu đối phương có hành vi không phù hợp, quá khích hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy liên hệ với ở gần nhất, người thân hoặc cơ quan chức năng.

