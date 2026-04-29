Cô gái nuôi gà làm thú cưng, mặc quần áo, đẩy xe nôi đi dạo, chi phí chỉ 100 nghìn/tháng khiến hội mèo cưng "ngạc nhiên"

Khi nói đến thú cưng, hầu hết chúng ta nghĩ ngay đến chó, mèo hay vẹt. Nhưng tại Trung Quốc, một làn sóng mới đang khiến cộng đồng mạng "ngả nghiêng": Nuôi gà làm bạn đồng hành. Theo tờ SCMP, những bài đăng và video về "gà cưng" đã thu hút hơn 3,1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong cách giới trẻ đô thị nhìn nhận về thú cưng. Điều bất ngờ là chi phí nuôi một chú gà cưng chỉ chưa đến 100 nghìn đồng/tháng - rẻ hơn rất nhiều so với mèo hay chó. Vậy điều gì khiến những cô nàng công sở sẵn sàng đẩy xe nôi chở gà đi dạo phố?

"Không có con gà nào sống sót rời khỏi đây" và câu chuyện cảm động đảo ngược định kiến

Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) - nơi nổi tiếng với câu nói cửa miệng "Không có con gà nào sống sót rời khỏi đây" để nói về tình yêu của người dân địa phương dành cho các món gà - một cô gái tên Aguai lại bắt đầu hành trình ngược dòng đầy bất ngờ.

Theo SCMP, mọi chuyện khởi đầu khi Aguai nhận được 3 quả trứng tươi từ người thân. Vô tình, những quả trứng này nở ra ba chú gà con. Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài bông xù đáng yêu, cô quyết định không "xử lý" mà nuôi chúng làm bạn.

Ba chú gà của Aguai thuộc giống gà ác Thái Hòa - một giống gà quý hiếm tại Trung Quốc, vốn được dùng cho mục đích ẩm thực và y học. Chúng còn có biệt danh "Phượng Hoàng Tiên Tử" nhờ bộ lông trắng muốt và dáng đi thanh thoát.

Vì sao gà lại "soán ngôi" mèo cưng trong lòng giới trẻ Trung Quốc?

Chia sẻ với hãng truyền thông 36Kr (Trung Quốc), Aguai cho biết những chú gà có tính tình hiền lành, thân hình nhỏ gọn, dễ nuôi và chi phí thức ăn chỉ dưới 30 nhân dân tệ/tháng (khoảng 115 nghìn đồng) . Sau 10 tháng nuôi, cô gọi chúng là "thú cưng hoàn hảo".

Một cư dân mạng ở Giang Tô (Trung Quốc) nuôi một chú gà trống tên "Mái Lệch" vì chiếc mào đặc biệt của nó. Anh khẳng định: Gà rất thông minh và có thể hiểu lời người. "Sau thời gian dài nuôi dưỡng, nó có thể giao tiếp với con người - thể hiện qua ánh mắt, tâm trạng và cảm xúc" , anh nói.

Một người nuôi khác tên Alin đã từng nuôi vẹt, ba con mèo, một con chó và một con gà khẳng định gà chính là loài gắn bó tình cảm sâu sắc nhất . Theo cô, mèo và chó thường mang đến áp lực: Thức ăn đắt đỏ, hóa đơn thú y cao và những đêm mất ngủ. Gà thì ngược lại, ngủ yên lặng và thức dậy đúng giờ lúc bình minh.

"Nuôi gà đã dạy tôi rằng cuộc sống không phức tạp đến vậy. Nó nhẹ nhàng và đơn giản như một ngày trong đời chú gà con" , Alin chia sẻ trên SCMP.

Đẩy xe nôi, mặc váy, đeo giày - những "quý cô gà" được chiều chuộng hết mực

Không dừng ở việc nuôi như vật nuôi thông thường, nhiều chủ nhân còn ngủ cùng giường với gà cưng , may dây dắt và bỉm dành riêng cho chúng. Khi ra ngoài, các "tiểu thư gà" được đặt cẩn thận trong xe nôi, mặc quần áo, đi giày, quàng khăn và đội mũ y như em bé.

Lý do được những người nuôi đưa ra rất thực tế: Gà không có mùi hôi mạnh và không rụng lông như mèo, chó . Theo các bác sĩ thú y được trích dẫn trong bài, việc nuôi 1-2 con gà làm thú cưng được cho là hoàn toàn an toàn, khác với các trại gà quy mô lớn ở nông thôn nơi có nguy cơ bùng phát dịch như cúm gia cầm.

Một chi tiết khiến trào lưu này trở nên đặc biệt là nguồn gốc của những chú gà cưng. Theo SCMP, hầu hết chúng đến từ các trang trại hoặc là gà thịt sắp bị giết mổ, hoặc là gà trống bị loại bỏ vì không đẻ trứng được. Một số siêu thị thậm chí còn tặng kèm gà con khi khách mua trứng hoặc sữa chua để khuyến mãi sản phẩm. Tại các công viên thành phố, nông dân bán gà con với giá chỉ 1-3 nhân dân tệ (khoảng 3.800 - 11.000 đồng).

Đối với nhiều chủ nhân, việc nuôi gà còn mang ý nghĩa đạo đức rõ ràng. Một người từng viết trên mạng xã hội: "Tôi vẫn ăn thịt, nhưng điều đó không ngăn tôi yêu thương thú cưng của mình. Nó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về phúc lợi động vật và những lựa chọn tiêu dùng tử tế hơn" .

Một phần của làn sóng "thú cưng phá cách" tỷ đô

Trào lưu nuôi gà nằm trong một bức tranh lớn hơn về thú cưng phi truyền thống tại Trung Quốc. Bò sát, côn trùng, chuột và nhiều loài vật bất thường khác đang ngày càng xuất hiện trong các căn hộ đô thị. Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR), khoảng 17 triệu người hiện đang nuôi các loại thú cưng độc lạ , hỗ trợ một thị trường có giá trị gần 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 38,5 tỷ đồng) .

Có lẽ, trong nhịp sống đô thị quá tải, người trẻ Trung Quốc đang tìm kiếm một kiểu bạn đồng hành đơn giản hơn, ít áp lực hơn và những chú gà bông xù ngây ngô lại trở thành liều thuốc chữa lành bất ngờ cho tâm hồn.