Cô gái Nga xinh đẹp quyết tâm làm vợ anh thợ điện miền Tây, sang Việt Nam sống, ở nhà thuê 7 triệu/tháng

Từng có công việc ổn định với mức thu nhập tốt ở quê nhà, Anastasiia vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu, làm lại từ đầu.

Chàng trai Vĩnh Long tán đổ cô gái Nga

Nikitina Anastasiia (27 tuổi, quốc tịch Nga) từng làm việc tại một công ty xây dựng sân bay tại Nga. Năm 2025, với mong muốn đi đây đi đó trải nghiệm một thời gian rồi trở về bắt đầu công việc kinh doanh riêng, Anastasiia xin nghỉ việc và đến Nha Trang du lịch.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam, ấn tượng với cảnh sắc tươi đẹp, nhịp sống hiền hòa cùng sự thân thiện của người dân Nha Trang, Anastasiia mong muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S.

Đặc biệt, tại Nha Trang, Anastasiia gặp Trần Nguyên Anh (28 tuổi, quê ở Vĩnh Long) - chàng trai đã khiến cuộc sống của Anastasiia bước sang ngã rẽ hoàn toàn mới. Nguyên Anh đến Nha Trang làm việc từ đầu năm 2025, là nhân viên kỹ thuật cho một công ty Hàn Quốc tại TP.HCM. Qua một ứng dụng hẹn hò, cả 2 quen biết nhau và bắt đầu trò chuyện nhờ công cụ dịch thuật. Chỉ vài ngày sau, họ quyết định gặp mặt.

Kể với Tri thức - Znews, Anastasiia nhớ trong lần gặp đầu tiên, họ gần như không thể nói chuyện. Nhưng điều đó không ngăn được cảm giác đặc biệt mà cả 2 dành cho nhau.

Trong khi Nguyên Anh bị thu hút bởi ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, “như búp bê” của Anastasiia thì cô gái Nga ấn tượng bởi vẻ chân chất, hiền lành của chàng trai Việt. Những ngày sau đó, mỗi khi có thời gian, Nguyên Anh lại chạy xe máy khoảng 30km từ công trường xuống thành phố, đưa Anastasiia đi chơi.

Cặp đôi Nguyên Anh và Anastasiia. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Biết mình có tình cảm với Anastasiia nhưng Nguyên Anh chưa dám nghĩ đến chuyện tiến xa. Bởi anh chàng thợ điện tự ti ngoại hình, thu nhập chỉ hơn 10 triệu/tháng. Trong khi đó, Anastasiia là cô gái có học thức, từng có công việc ổn định và có một cuộc sống khác biệt hoàn toàn.

Về phía Anastasiia, cô sớm nhận ra tình cảm Nguyên Anh dành cho mình và thẳng thắn hỏi: “Có phải anh thích tôi không?”. Ban đầu, chàng trai Vĩnh Long giữ im lặng. Sau nhiều lần được hỏi, anh mới thừa nhận. Anastasiia bày tỏ, cô không thích người không rõ ràng, không dám nói lên cảm xúc của mình.

Cả 2 quyết định ngừng liên lạc một thời gian. Nhưng chính khoảng thời gian ấy lại cho họ nhận ra đối phương quan trọng với mình tới mức nào. Một lần, Anastasiia bị ốm, Nguyên Anh đã đến chăm sóc cô. Sự quan tâm đó khiến Anastasiia nhận ra, đây chính là chàng trai mà cô muốn ở bên. Không lâu sau, họ chính thức hẹn hò.

Ban đầu khi kể với gia đình về chuyện tình cảm với Nguyên Anh, Anastasiia không nhận được sự đồng thuận. Bên cạnh đó, họ cũng gặp không ít rào cản về khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa,... Song, tình yêu đã giúp cặp đôi chiến thắng tất cả.

Ở nhà thuê 7 triệu/tháng, nỗ lực xây dựng cuộc sống

Khi Nguyên Anh kết thúc thời gian làm việc ở Khánh Hòa, cả 2 quyết định cùng chuyển đến sinh sống ở Đà Nẵng - nơi có biển - điều mà Anastasiia yêu thích. Bên cạnh đó, Đà Nẵng là thành phố lớn, có nhiều cơ hội kinh doanh.

Kể trên Dân trí, cặp đôi cho biết hiện họ đang sống trong căn nhà thuê với giá 7 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, Nguyên Anh làm công việc lắp đặt, sửa chữa điện nước, camera, điều hòa còn Anasstasiia làm các sản phẩm từ sữa lên men và bán cho khách nước ngoài ở Đà Nẵng. Mỗi ngày, cô bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng, làm việc liên tục đến nửa đêm.

Cặp đôi đang cùng nỗ lực xây dựng cuộc sống. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Từ một người có công việc văn phòng ổn định ở quê nhà với thu nhập tốt, giờ đây Anasstasiia đang bắt đầu lại từ đầu với không ít áp lực cuộc sống. Mỗi lần như vậy, cô thường khóc cho nhẹ lòng hơn. Nguyên Anh cũng luôn ở bên, vỗ về và an ủi vợ. Điều đó khiến cô gái Nga cảm thấy mình không cô đơn ở nơi đất khách quê người.

Sau thời gian chung sống, giờ đây cặp đôi đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Càng ngày, họ càng thấu hiểu nhau hơn. Anasstasiia là cô gái thẳng thắn, chân thật, không cố che giấu cảm xúc nên mỗi khi phát sinh mâu thuẫn, cả 2 cũng dễ dàng giải quyết.

Tháng 7/2026, cặp đôi đăng ký kết hôn. Họ dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau và đang tích lũy kinh tế để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cả 2 cùng chung mục tiêu hàng đầu là tập trung làm việc để kiếm tiền, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc.

Sắp tới, Nguyên Anh sẽ đưa vợ về quê, chính thức ra mắt bố mẹ. Đồng thời, họ cũng dự định sang Nga thăm gia đình vợ. Anasstasiia cũng dự định sẽ dành thời gian học tiếng Việt để giao tiếp tốt hơn với gia đình chồng và mọi người xung quanh.