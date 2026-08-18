Cô gái đẹp đến độ bố mẹ phải cho vào showbiz vì sợ bị bắt cóc, giờ thành mỹ nhân cổ trang màn ảnh Hàn

Nữ diễn viên này ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.

Nổi tiếng từ khi còn là một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và đường nét nổi bật, Lee Se Young có một màn "chào sân" showbiz không giống nhiều sao nhí khác. Nữ diễn viên từng tiết lộ, chính nỗi lo con gái có thể bị bắt cóc vì quá xinh đẹp đã khiến mẹ cô quyết định cho con bước chân vào ngành giải trí từ khi còn rất nhỏ.

Được bố mẹ cho lên truyền hình vì sợ con gái trở thành mục tiêu của kẻ xấu

Lee Se Young sinh năm 1992 và bắt đầu hoạt động nghệ thuật khi còn nhỏ. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, thời điểm đó tại Hàn Quốc xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em, khiến mẹ cô đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của con gái.

Ngay từ khi còn nhỏ Lee Se Young đã gây ấn tượng bởi khuôn mặt quá xinh đẹp, nổi bật. (Nguồn: instiz)

Điều đáng nói là nguyên nhân khiến mẹ Lee Se Young muốn con gái được công chúng biết đến lại xuất phát từ chính ngoại hình nổi bật của cô bé. Khi còn nhỏ, Lee Se Young đã sở hữu đôi mắt lớn, đường nét thanh tú và vẻ ngoài dễ gây chú ý. Mẹ cô khi ấy lo rằng con gái có thể trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Vì vậy, gia đình nghĩ rằng nếu gương mặt Lee Se Young được xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và trở nên quen thuộc với công chúng, trong trường hợp cô bé gặp chuyện, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra và hỗ trợ tìm kiếm hơn. Đây cũng là lý do nữ diễn viên được đưa vào showbiz từ rất sớm.

Lee Se Young cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình tại Hàn Quốc. (Nguồn: MBC)

Từ một cô bé có visual nổi bật đến nữ chính đình đám màn ảnh Hàn

Lee Se Young bắt đầu xuất hiện trên truyền hình khi còn khoảng 5 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Sau những vai diễn thời thơ ấu, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim và dần trở thành một trong những sao nhí nổi bật của màn ảnh Hàn.

Sau gần 30 năm hoạt động, Lee Se Young hiện là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, ghi dấu qua loạt tác phẩm như Nàng Dae Jang Geum, Cổ Tay Áo Màu Đỏ, Hoa Du Ký, Quân Vương Giả Mạo, The Law Cafe và Hợp Đồng Hôn Nhân Của Nữ Phu Nhân Park.

Lee Se Young đặc biệt hợp với các vai diễn cổ trang và được gọi ví von là "mỹ nhân cổ trang" của màn ảnh Hàn. (Nguồn: MBC)

Nếu thời thơ ấu, Lee Se Young từng gây chú ý bởi vẻ ngoài trong trẻo, bầu bĩnh thì ở tuổi 34, nữ diễn viên đã có màn "lột xác" rõ rệt về thần thái. Những đường nét trên gương mặt ngày càng sắc sảo, thanh tú, nhưng cô vẫn giữ được nét mềm mại và nụ cười tươi đặc trưng. Nhiều năm hoạt động trong showbiz cũng giúp Lee Se Young xây dựng hình ảnh trưởng thành, nữ tính và có sức hút riêng.

Đặc biệt, nữ diễn viên không đóng khung bản thân trong một phong cách duy nhất. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô thường ưu tiên những thiết kế thanh lịch, tôn dáng, trong khi đời thường lại linh hoạt với những set đồ đơn giản, trẻ trung. Một số hình ảnh thời trang gần đây cho thấy Lee Se Young có thể biến hóa từ vẻ nữ tính, nhẹ nhàng sang hình ảnh cá tính và thời thượng chỉ bằng cách thay đổi kiểu tóc, phụ kiện hay cách phối đồ.

Khi tham dự các sự kiện, Lee Se Young ưu tiên lựa chọn các trang phục thiên về thanh lịch, ngọt ngào

Đáng chú ý, đầu năm 2026, nữ diễn viên khiến người hâm mô gây chú ý khi thử nghiệm nhiều hình ảnh mới, cá tính và phá cách hơn. Có lúc cô xuất hiện với áo khoác da nâu, chân váy ngắn, loafer và tất xám, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, pha chút retro. Đặc biệt kiểu tóc được cắt tỉa ngắn hơn cũng là một trong những yếu tố giúp Lee Se Soung thay đổi diện mạo bởi trước giờ người đẹp luôn trung thành với mái tóc dài dịu dàng.

Phong cách phối đồ layer đầy cá tính của Lee Se Young. (Nguồn: Instagram)

Từ một cô bé sở hữu gương mặt khiến bố mẹ lo lắng đến mức phải nghĩ cách để bảo vệ con, Lee Se Young giờ đây đã trở thành nữ diễn viên có visual trưởng thành, biến hóa và ngày càng có gu. Điều thú vị là sau gần 30 năm kể từ ngày debut, cô vẫn giữ được nét duyên dáng từng khiến mình nổi bật khi còn là một sao nhí.