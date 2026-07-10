Cô gái có mẹ bị liệt, bố làm nông được cả Thanh Hoa - Bắc Đại "giành giật": "Tôi tin giáo dục có thể thay đổi cuộc sống"

Nhiều người bày tỏ mong muốn quyên cóp cho cô song nữ sinh đã từ chối.

Những ngày gần đây, căn nhà của Han Yaping, một cô gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học, ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) trở nên nhộn nhịp. Sự chú ý này đến sau khi Han đạt được số điểm ấn tượng 699/750 trong kỳ thi gaokao - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc. Nhờ đó, Han đã nhận được lời mời từ hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Thành tích của Han đặc biệt đáng nể khi xét đến hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cô. Mẹ cô mắc viêm cột sống dính khớp nên không thể lao động, nằm liệt giường suốt 10 năm. Cha cô là trụ cột, chăm lo gia đình từ thu nhập làm nông và các công việc thời vụ. Han còn có một em gái.

Han Yaping

Cha Han cho biết mỗi tuần chỉ có thể cho con gái khoảng 10-20 nhân dân tệ (40-80.000 đồng) tiền tiêu vặt ở trường. Tuy nhiên, Han rất ít khi dùng đến và mang về nhà phần còn lại.

Nữ sinh cũng chưa bao giờ tham gia các lớp học phụ đạo, không đủ tiền mua nhiều tài liệu bổ trợ, hoàn toàn chỉ tự học. Trước kỳ thi đại học, Han chia sẻ rằng cô không sở hữu điện thoại di động. Khi được hỏi lời khuyên dành cho các bạn học sinh khác, cô nhận xét: “Nếu các bạn không chăm chỉ học tập ngay bây giờ, các bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong tương lai”, ngụ ý rằng sự ám ảnh của nhiều bạn trẻ với điện thoại khiến họ sao nhãng việc học.

Từ lâu, kỳ thi gaokao được xem là cơ hội quan trọng để thay đổi cuộc đời đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung Quốc. Han cho biết cô đang phân vân giữa việc theo học ngành y hay ngành kỹ thuật. Cô bày tỏ mong muốn theo học ngành y vì tình trạng sức khỏe của mẹ mình.

Nhiều chuyên gia y tế đã liên hệ trực tuyến để đưa ra lời khuyên, chia sẻ kiến thức chuyên môn nhằm giúp cô đưa ra quyết định sáng suốt.

Những bức tường trong nhà của Han được trang trí bằng các đủ loại giấy chứng nhận giải thưởng mà cô đã nhận được trong những năm qua. Cha mẹ cô luôn tự hào khẳng định những thành tích của con gái mình.

Biết được hoàn cảnh khó khăn nhưng nghị lực phi thường của Han, nhiều người đã đổ xô đến nhà cô và đề nghị quyên góp tiền cho cô. Han bày tỏ lòng biết ơn về sự tử tế của họ nhưng khẳng định mong muốn dựa vào nỗ lực của chính mình. Cô đề cập đến việc muốn làm thêm trong khi học. Các trường đại học cũng được cho là đã đề nghị hỗ trợ tài chính để thuyết phục cô gia nhập ngôi trường của mình.

“Tôi tin rằng giáo dục có thể thay đổi cuộc sống. Tôi quyết tâm cải thiện hoàn cảnh gia đình và mang đến cho cha mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua giáo dục,” Han tuyên bố.

Theo SCMP