Chàng thanh niên hot nhất mạng xã hội ở đất nước tỷ dân trong những ngày gần đây là người tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Anh chàng chính là người báo cảnh sát để làm rõ các khoản "tình phí" với cô người yêu cũ. Danh sách chi tiêu được liệt kê vô cùng chi tiết, thậm chí anh chàng còn tính chi li đến từng chiếc bánh sủi cảo trị giá khoảng 0,8 tệ (tương đương 2,8 nghìn đồng)/cái do mẹ mình làm. Sau 1 hồi kì kèo, cô gái đã phải trả 3.422 tệ (tương đương 12,2 triệu đồng) cho tình cũ.

Câu chuyện chia tay đòi quà hi hữu kể trên đã khiến cư dân mạng Trung Quốc được phen bàn tán sôi nổi, rất nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với cách hành xử thiếu nam tính của chàng trai: "Sợ nhất mấy anh trai kiểu này luôn!", "Hết yêu thì thôi, lại còn đòi 'tình phí' nữa, bó tay!", "Phiên phiến thôi anh trai ơi, thế này thì có mà ế cả đời"; "Tính chi li phát sợ, may mà cô gái ấy tỉnh ngộ sớm, bây giờ chạy vẫn còn kịp"; "Lại là chia tay đòi quà à? Nhưng chưa thấy vụ nào căng như vụ này đấy!"…

Vào ngày 7/1/2022, Tiểu Thanh - cô gái trong câu chuyện - đã chính thức lên tiếng và kể lại toàn bộ sự việc. Trong đó, cô nhấn mạnh rằng mình đã chuyển đủ tiền và không muốn có bất kỳ liên hệ nào với bên kia nữa.

Cô gái khẳng định mình không còn bất cứ quan hệ nào với anh chàng kia nữa (Ảnh minh họa)

Tiểu Thanh cho biết, mình và bạn trai cũ quen nhau từ ngày 15/11/2021 và đã bên nhau được hơn 1 tháng. Anh chàng tâm sự do bị bạn gái cũ lừa dối nên không tin vào tình yêu và chọn sống cô đơn suốt 2 năm trời, cho đến khi gặp được Tiểu Thanh. Cô gái cũng cho biết khi quen mình, anh chàng vẫn đang thất nghiệp.

"Anh ta an ủi tôi rằng 'nghèo thì lâu, giàu mấy chốc', chỉ cần kiên trì ở bên anh ta vài tháng đến khi có việc thì sẽ không để tôi thiệt thòi" - Tiểu Thanh nói.

Cô kể rằng lý do chia tay là sau khi bạn trai cũ chuyển đến ở chung 1 nhà, cô mới phát hiện anh chàng không những không có việc làm, mà còn thích chơi mạt chược trên mạng. Có thể nói là anh ta hoàn toàn khác xa với những gì đã hứa hẹn trước đó.

"Anh ta vừa ở dơ vừa không có chí tiến thủ, đã thế còn vay nặng lãi, nợ nần ngập đầu" - Tiểu Thanh bức xúc.

Cô cho biết sau khi chia tay, bạn trai cũ xin nối lại tình cảm không thành liền trở mặt. Anh ta biết Tiểu Thanh thích mèo nên lấy đó làm cái cớ và ép cô phải trả thêm 4.000 tệ (tương đương 14,3 triệu đồng) nếu muốn mang mèo đi.

"Tiền mua mèo là do tôi trả, tôi vẫn giữ biên bản thanh toán nếu cần đối chứng" - Cô nói.

Ảnh minh họa

Do cảm thấy bạn trai cũ không biết chăm thú cưng, lại thất nghiệp và không có nguồn thu nhập nên cô không đồng ý để mèo ở lại. Anh ta nhắn tin đòi tiền nhưng không thấy bạn gái phản hồi, sau đó đã nhờ công an dân sự đến đưa mèo đi. Thực chất, lúc đó do bận việc ở công ty nên Tiểu Thanh không kịp trả lời, khi nhận được điện thoại từ cảnh sát cô đã phải xin nghỉ nửa ngày để giải quyết chuyện riêng.

Sau khi đến đồn cảnh sát, bạn thân của cô gái đã chất vấn chàng trai, nhưng anh ta rất bình tĩnh lấy ra đủ loại hóa đơn và bắt đầu tính toán các khoản "tình phí" trong thời gian 2 người yêu nhau.

"Tính thêm 70 cái sủi cảo mà anh ta đem đến nhà tôi, tổng cộng là 3.422 (tương đương 12,2 triệu đồng)" - Cô cho biết.

Bên cạnh đó, anh chàng còn tiếp tục đưa ra yêu cầu hết sức phi lý là "trả hết tình phí rồi tiếp tục trả tiền chuộc mèo" khiến Tiểu Thanh giận không nói nên lời. Tuy nhiên, dưới sự hòa giải của cảnh sát, con mèo cuối cùng cũng thuộc về cô mà không cần trả thêm bất cứ khoản phí nào nữa.

"Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết xin lỗi cảnh sát và nhanh chóng chuyển tiền cho anh ta rồi rời khỏi đó" - Cô gái nói.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện chia tay của mình lại nhận được sự chú ý lớn như vậy. Tiểu Thanh chia sẻ, ban đầu bạn của cô đăng tải sự việc lên Douyin, chỉ nhằm mục đích chia sẻ chuyện lạ, chẳng ngờ câu chuyện lại trở nên nổi tiếng trên mạng. Về sau, bạn gái cũ của anh chàng nọ liên lạc với Tiểu Thanh thì cô mới biết hóa ra mình đã bị lừa.

"Chuyện bị tổn thương sau khi đổ vỡ tình cảm và mãi về sau khi gặp tôi mới mở lòng trở lại chỉ là bịa đặt. Anh ta cũng nói những điều y hệt như vậy với bạn gái cũ" - Tiểu Thanh thở dài.

Hiện tại, Tiểu Thanh và bạn trai "tra nam" đã đường ai nấy đi, cô cũng hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể cảnh tỉnh các bạn nữ, không nên quá nhẹ dạ cả tin dẫn đến những tổn thất không đáng có, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nguồn: 163

https://kenh14.vn/sap-bay-tra-nam-co-gai-be-bang-truoc-man-chia-tay-doi-tinh-phi-cuc-san-si-bang-ke-chi-tiet-khien-ai-nay-vang-dau-20220117082106479.chn?fbclid=IwAR3QC8j9iayahvmarZ-DJW3rbUOQUnib02RikYC0Y3nVqsJHixr3X4KkfDI