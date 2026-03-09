Cô gái 25 tuổi Lạc Văn là một trong những tình nguyện viên trẻ đầu tiên tham gia dự án do viện dưỡng lão triển khai. Với cô, nơi này giống như “ngôi nhà thứ hai”.

Mỗi tháng, Lạc Văn dành ít nhất 15 giờ làm tình nguyện để hỗ trợ, chăm sóc và bầu bạn với các cư dân cao tuổi. Đổi lại, cô và một tình nguyện viên khác được thuê một căn hộ rộng 99 m² với giá chỉ 300 NDT/người/tháng (hơn 1 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với giá thuê thông thường.

Tình nguyện viên viện dưỡng lão Tiểu Văn

Không gian căn hộ khá rộng rãi, có ban công, phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ với hai giường đơn. Nơi đây được trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa, tivi, tủ lạnh và lò vi sóng. Những bức thư pháp, tranh vẽ và cây xanh treo trên tường khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

Công việc chính của Lạc Văn là làm trong bộ phận quảng bá và bảo trì của một công ty ô tô, với mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Trước đây, cô sống trong một căn hộ thuê chung gần nơi làm việc, căn phòng riêng chỉ hơn 10 m² với tiền thuê 1.100 NDT (hơn 4 triệu đồng) mỗi tháng.

Khi tình cờ thấy thông báo tuyển tình nguyện viên cho dự án “hòa nhập liên thế hệ”, Lạc Văn lập tức đăng ký. “Tôi từng làm tình nguyện tại viện dưỡng lão khi còn học đại học. Công việc hiện tại có lịch khá ổn định nên tôi nghĩ mình có thể tham gia”, cô nói.

Căn hộ Tiểu Văn sống

Mỗi ngày sau giờ làm, Lạc Văn thường hỗ trợ lớp khiêu vũ dành cho cư dân cao tuổi. Cô bật loa, chọn nhạc và thỉnh thoảng tham gia nhảy cùng họ. Khi thấy ai ngồi một mình, cô chủ động trò chuyện để họ cảm thấy vui vẻ hơn.

“Từ khi Lạc Văn đến, không khí lớp học sôi động hơn hẳn. Cô ấy trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng tôi không cần tìm bạn nhảy lớn tuổi nữa, có thể khiêu vũ cùng người trẻ”, một cư dân họ Trương cho biết.

Lạc Văn cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều từ khi chuyển đến đây. Chi phí thuê nhà giảm đáng kể, môi trường sống tốt hơn và cuối tuần còn được ăn miễn phí khi tham gia hoạt động tình nguyện. Các tiện ích giải trí trong khu cũng được sử dụng miễn phí.

Gia đình khá bất ngờ khi biết cô chuyển vào khu dân cư dành cho người cao tuổi nhưng sau đó đã ủng hộ. “Thật ra lúc đầu tôi hơi dè dặt, vì một số người cao tuổi ở đây thậm chí còn lớn tuổi hơn cả ông bà tôi, nhưng sau một vài hoạt động, tôi đã quen dần. Nhiều bạn bè còn tỏ ra ghen tỵ, cho rằng trải nghiệm đó thật tuyệt vời”, Lưu Văn nói.

Công việc của tình nguyện viên trong viện dưỡng lão

Theo quy định của dự án, các tình nguyện viên phải đáp ứng một số điều kiện như: dưới 35 tuổi, chưa kết hôn, có công việc ổn định, không có nhà ở tại Tô Châu và không có thói quen xấu. Những người có kỹ năng liên quan đến công tác xã hội, tâm lý học hoặc điều dưỡng sẽ được ưu tiên.

Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên trẻ là bầu bạn, dạy học, tổ chức hoạt động giải trí và hỗ trợ tâm lý cho người cao tuổi. Dù cơ sở vật chất tại khu căn hộ dưỡng lão rất đầy đủ, nhiều người già vẫn cảm thấy cô đơn vì con cháu bận rộn. Sự xuất hiện của người trẻ giúp không khí nơi đây trở nên sôi động hơn. Không ít cư dân cao tuổi còn dành cho các tình nguyện viên tình cảm gần gũi như ông bà với cháu.

Bà Ngô Vũ Hà, phụ trách dự án “hòa nhập liên thế hệ”, cho biết mục tiêu của chương trình là xây dựng một cộng đồng nơi các thế hệ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ mang lại môi trường sống tốt hơn cho người già, mô hình này còn giúp người trẻ tìm thấy giá trị xã hội trong công việc tình nguyện, đồng thời thử nghiệm những phương thức mới cho ngành chăm sóc người cao tuổi.

“Chúng tôi hy vọng có thể xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ chăm sóc người già mới, trong đó mọi thế hệ đều có thể cùng chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau”, bà Ngô nói.