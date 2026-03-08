Vượt Tokyo và Singapore, một thành phố Đông Nam Á lọt top 5 hạnh phúc khu vực: Nhiều du khách Việt quen

Thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan lọt top hạnh phúc nhất châu Á

Nhắc đến những điểm đến du lịch nổi bật ở châu Á, nhiều người thường nghĩ tới các đô thị lớn như Tokyo (Nhật Bản), Singapore hay Bangkok. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng mới đây về mức độ hạnh phúc đô thị do tạp chí du lịch Time Out công bố, một thành phố ở miền Bắc Thái Lan lại gây chú ý khi lọt vào top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á.

Đó là Chiang Mai – điểm đến nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, núi rừng xanh mát và nhịp sống chậm rãi.

Chiang Mai - một điểm đến ở miền Bắc Thái Lan lại gây chú ý khi lọt vào top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á. (Ảnh: Travel Guide)

Theo khảo sát của Time Out với hơn 18.000 cư dân đô thị trên khắp thế giới, người tham gia được hỏi về mức độ hài lòng với cuộc sống, cảm giác hạnh phúc khi sống tại thành phố của mình cũng như trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cộng đồng.

Kết quả cho thấy Chiang Mai nằm trong nhóm những thành phố có tỷ lệ cư dân cảm thấy hạnh phúc cao nhất tại châu Á, vượt qua nhiều đô thị lớn vốn nổi tiếng về phát triển và du lịch như Tokyo hay Singapore.

Theo Time Out, nhiều người dân Chiang Mai cho biết họ đánh giá cao môi trường sống dễ chịu, thiên nhiên gần gũi và cộng đồng thân thiện, những yếu tố khiến cuộc sống tại đây trở nên nhẹ nhàng hơn so với các đô thị đông đúc.

Điều gì khiến Chiang Mai trở thành "thành phố hạnh phúc"?

Không phải ngẫu nhiên Chiang Mai thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Thành phố này từ lâu đã được xem là một trong những nơi có chất lượng sống tốt nhất ở Đông Nam Á.

Nằm giữa vùng núi phía Bắc Thái Lan, Chiang Mai mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với các đô thị lớn trong khu vực. Không khí trong lành, nhiều không gian xanh cùng nhịp sống chậm rãi giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho cả du khách lẫn những người muốn tìm một nơi "sống chậm".

Ngoài yếu tố thiên nhiên, Chiang Mai còn nổi tiếng với hệ thống hơn 300 ngôi chùa cổ. (Ảnh: Hostel World)

Ngoài yếu tố thiên nhiên, Chiang Mai còn nổi tiếng với hệ thống hơn 300 ngôi chùa cổ, trong đó nhiều công trình có lịch sử hàng trăm năm như Wat Phra Singh hay Wat Chedi Luang. Những di sản văn hóa này tạo nên bản sắc rất riêng cho thành phố.

Ẩm thực cũng là một trong những yếu tố khiến Chiang Mai được yêu thích. Các món đặc trưng miền Bắc Thái Lan như khao soi (mì cà ri), sai ua (xúc xích thảo mộc) hay các khu chợ đêm sôi động luôn mang lại trải nghiệm phong phú cho du khách.

Theo nhiều chuyên trang du lịch quốc tế, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và chi phí sinh hoạt hợp lý đã khiến Chiang Mai trở thành nơi được nhiều người nước ngoài lựa chọn để sinh sống lâu dài.

Điểm đến quen thuộc với du khách Việt

Trong những năm gần đây, Chiang Mai cũng trở thành một điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam. Từ Hà Nội hay TP.HCM, du khách có thể bay thẳng tới Chiang Mai chỉ sau khoảng hai giờ.

Không ít người lựa chọn thành phố này cho những chuyến du lịch ngắn ngày nhờ sự cân bằng giữa trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Ban ngày, du khách có thể khám phá các ngôi chùa cổ, tham quan núi Doi Suthep hoặc những làng thủ công truyền thống. Ban đêm, các khu chợ đêm như Chiang Mai Night Bazaar lại trở nên nhộn nhịp với hàng trăm quầy hàng ẩm thực và thủ công mỹ nghệ.

Chiang Mai còn được biết đến như trung tâm của nhiều lễ hội đặc sắc như Lễ hội đèn trời Yi Peng và Loy Krathong. (Ảnh: Klook)

Bên cạnh đó, Chiang Mai còn được biết đến như trung tâm của nhiều lễ hội đặc sắc. Nổi tiếng nhất là Lễ hội đèn trời Yi Peng và Loy Krathong, khi hàng nghìn chiếc đèn lồng được thả lên bầu trời, tạo nên khung cảnh lung linh thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Theo các chuyên trang du lịch, chính bầu không khí dễ chịu, cộng đồng thân thiện cùng sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại đã giúp Chiang Mai trở thành một trong những thành phố khiến cư dân cảm thấy hạnh phúc nhất tại châu Á.

Theo Time Out, Báo Đà Nẵng, VnExpress