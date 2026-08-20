Cố đô Huế đón “bão” nhạc hội di sản: Hé lộ góc “quẩy” cực chất giữa đại tiệc âm thanh và ánh sáng

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài đang đến gần, mở ra cơ hội lý tưởng để hội mê xê dịch tìm kiếm những điểm dừng chân mới mẻ.

Thay vì chen chúc tại các bãi biển hay khu vui chơi quen thuộc, Huế năm nay chào đón du khách bằng một diện mạo hoàn toàn khác: trẻ trung, sôi động và bùng nổ năng lượng với chuỗi sự kiện âm nhạc quy mô lớn hoàn toàn miễn phí.

Khi Cố đô chuyển mình thành tâm điểm hội hè dịp 2/9

Từ ngày 30/08 đến 01/09/2026, Quảng trường Hà Huy Tập sẽ hóa thành sân khấu đa sắc màu khi Huế Wonderverse Fest 2026 chính thức khởi động. Rũ bỏ vẻ trầm mặc thường thấy, mảnh đất Cố đô khoác lên mình sức sống mới nhờ sự kết hợp giữa nét đẹp cổ kính và tinh thần sáng tạo đương đại, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Với chủ đề "City Awakening – Đánh thức Di sản", sự kiện mang đến hệ sinh thái trải nghiệm phong phú. Tại đây, các giá trị nguyên bản được tái hiện sống động qua ngôn ngữ trình diễn tân tiến, góp phần ghi dấu ấn mạnh mẽ cho vùng đất sông Hương trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đại tiệc âm thanh đa tầng và trải nghiệm thị giác ngoạn mục

Điểm nhấn khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên" những ngày qua chính là chuỗi đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thuộc khuôn khổ chương trình. Đêm mở màn "Di sản thức giấc" dẫn dắt người xem vào thế giới giao thoa đầy cuốn hút giữa chất liệu dân gian và giai điệu thời thượng. Tiếp nối ngay sau đó, đêm bế mạc "Di sản hội nhập" sẽ thổi bùng bầu không khí bằng những set diễn EDM đỉnh cao từ các tên tuổi giải trí hàng đầu trong nước và quốc tế.

Phần nhìn của sân khấu cũng được đầu tư ấn tượng với công nghệ trình chiếu 3D mapping không cần kính kết hợp hệ thống laser quy mô kỷ lục. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng câu chuyện thị giác mãn nhãn khi hình tượng Long Mã bước ra sống động từ những bức phù điêu cổ kính.

Tọa độ check-in đậm vị tuổi thơ giữa dòng chảy công nghệ

Rời khỏi khu vực sân khấu chính náo nhiệt, hành trình của du khách sẽ thêm phần thú vị khi bước vào không gian ẩm thực và tương tác thực tế mang tên "Trạm Mì Liên Kết Wonderverse".

Nổi bật giữa quảng trường với hai gam màu đỏ – vàng neon rực rỡ lấy cảm hứng từ gói mì kraft "Hai Tôm" Miliket huyền thoại, trạm dừng chân này mang đến trải nghiệm 3 bước liền mạch:

+ Eat Liên Kết: Nạp lại năng lượng tức thì với những ly mì nóng sốt hoàn toàn miễn phí. Tại đây, các bạn trẻ có thể tự tay sáng tạo món ngon quen thuộc cùng dàn topping phong phú mang đậm nét ẩm thực Việt.

+ Play Liên Kết: Thỏa sức so tài phản xạ cực đỉnh với trò chơi "Bắt Sợi Mì Liên Kết" lấy cảm hứng từ game bắt gậy công nghệ thịnh hành, mang đến những khoảnh khắc gay cấn, sôi động và đầy ắp tiếng cười cho các nhóm bạn.

+ Share Liên Kết: Lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc tại góc check-in cực chất, nơi tinh thần di sản hòa quyện cùng nhịp sống âm nhạc hiện đại của lễ hội. Chỉ cần đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội kèm bộ từ khóa đặc biệt, người tham gia sẽ nhận ngay chiếc túi quà độc quyền phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu Miliket.

Tọa độ hoài niệm "Trạm Mì Liên Kết" – điểm hẹn nạp năng lượng và tương tác công nghệ cho giới trẻ. (hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Khi hương vị tuổi thơ gắn kết ký ức và nhịp sống hiện đại

Sự đồng điệu giữa một đại nhạc hội quy mô và gói mì "Hai Tôm" mộc mạc nằm ở giá trị tiếp nối bền bỉ. Nếu sân khấu dùng âm hưởng thời thượng để đánh thức dòng chảy văn hóa ngàn năm, thì Miliket lại dùng chính hương vị quen thuộc suốt nhiều thập kỷ để khơi dậy ký ức thanh xuân của bao thế hệ.

Hương vị ấy đã trở thành một phần thân thuộc trong nếp sống Việt. Khi xuất hiện đầy mới mẻ giữa không gian nghệ thuật số, "sợi mì liên kết" đóng vai trò như chiếc cầu nối vô hình giữa quá khứ và hiện tại, kéo gần khoảng cách thế hệ và hòa chung vào nhịp đập sôi nổi của Gen Z.

Kỳ nghỉ 2/9 này, Quảng trường Hà Huy Tập chắc chắn sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho những ai tìm kiếm sự hòa quyện giữa âm hưởng đỉnh cao, văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm ẩm thực gắn kết.

Không gian ba trạm dừng chân mở ra chuỗi tương tác đa giác quan, tràn đầy năng lượng tích cực cho du khách. (hình ảnh mang tính chất minh hoạ)



