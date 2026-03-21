Du lịch không chỉ là chuyện đi và ngắm, mà đôi khi còn là hành trình thử những điều chưa từng nghĩ mình sẽ thử - đặc biệt là với ẩm thực. Và với nhiều người, càng "lạ" lại càng muốn trải nghiệm, ít nhất là một lần cho biết.

Hà (Hà Nội) cũng không phải ngoại lệ. Trong chuyến du lịch Hàn Quốc của mình, cô đã dành thời gian tìm bằng được một món ăn từng gây sốt trên mạng xã hội - loài giun biển, còn có tên gọi là "cá dương vật", từng xuất hiện trong một bộ phim Hàn và khiến không ít khán giả tò mò. Chia sẻ về lý do nhất định phải thử, Hà kể: "Trong phim, nữ chính nghiện món này nên mình đoán là phải siêu ngon. Chính vì thế dù giá hơi cao nhưng mình nhất quyết mua bằng được để ăn thử."

Chính sự tò mò, cộng thêm chút "cố chấp" muốn kiểm chứng đã khiến cô không ngần ngại tìm đến nơi bán món ăn này, dù trước đó cũng đã xem qua hình ảnh và biết đây không phải một món dễ ăn.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu "lệch sóng" ngay từ khâu chế biến.

Hà nhớ lại: "Lúc xem người ta làm là mình đã thấy cấn cấn rồi. Người ta mổ ra, bỏ hết những thứ bên trong, thế là cả con giun to chỉ còn giữ lại được một… miếng da."

Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa chính là cách thưởng thức: không phải chiên, xào hay nấu chín như nhiều món ăn khác, mà là… ăn sống hoàn toàn."Mình sốc luôn khi biết toàn bộ những gì mình sẽ ăn chỉ là cái miếng da đó, và ăn sống chứ không hề nấu lên," Hà kể thêm.

Đến lúc chính thức thử, trải nghiệm lại càng "khó quên" hơn. Hà miêu tả hương vị của món ăn này là "rất khó tả" - gần như không có vị rõ ràng, cảm giác giống như đang nhai một miếng da, nhưng kèm theo chút tanh nhẹ đặc trưng của đồ sống.

Không có vị đậm đà như tưởng tượng, cũng không có cảm giác "nghiện" như trong phim, trải nghiệm này khiến cô gần như "đơ toàn tập" trong vài giây đầu tiên.

Hà thừa nhận: "Có lẽ do mình không quen ăn đồ sống nên không cảm nhận được độ ngon của món này."

Thực tế, món giun biển sống là một đặc sản khá nổi tiếng tại Hàn Quốc, thường được phục vụ tươi và ăn kèm với muối mè hoặc các loại nước chấm. Với người bản địa, đây là món ăn mang tính trải nghiệm cao, thậm chí được xem là "must-try" với những ai yêu thích hải sản.

Tuy nhiên, với du khách, đặc biệt là những người chưa quen với việc ăn đồ sống như Hà hoặc có phần "nhạy cảm" với hình dạng món ăn, đây lại là một thử thách không hề nhỏ. Dẫu vậy, Hà vẫn cho rằng đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi. Bởi đôi khi, chính những trải nghiệm "không như mơ" lại là thứ khiến hành trình trở nên thú vị hơn.

Và biết đâu, với một người khác, món ăn này lại thực sự "gây nghiện" như trong phim. Còn với Hà, ít nhất cô đã có câu trả lời cho riêng mình - rằng không phải đặc sản nào cũng hợp khẩu vị, nhưng thử một lần thì vẫn rất đáng.