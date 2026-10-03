Cô bé theo mẹ bán cơm, ở nhà thuê lụp xụp lớn lên lấy Phó TGĐ công ty dệt may Tây Ninh

Cuộc sống hôn nhân của mỹ nhân Việt bên chồng doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi thơ cơ cực của cô bé theo mẹ bán hàng, phụ quán cơm

Ít ai biết, trước khi trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón của showbiz Việt, Minh Hằng từng trải qua những năm tháng tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM. Khi cô 13 tuổi, bố mẹ ly hôn sau thời gian dài xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hai chị em theo mẹ và bắt đầu cuộc sống chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau.

Để kiếm tiền nuôi con, mẹ Minh Hằng từng mở sạp bán quần áo cũ ngoài chợ. Từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã trở thành cánh tay phải của mẹ. Mỗi ngày, cô dậy sớm phụ dọn hàng, bán quần áo, thu tiền rồi mới trở về nhà nấu cơm và đi học.

Những hôm trời mưa, hai mẹ con lại phải tìm đủ cách bảo vệ số hàng ít ỏi khỏi bị ướt. Minh Hằng từng phụ mẹ cuộn quần áo, ôm hàng vào người để che mưa. Tuổi thơ của cô vì thế gắn với những buổi chợ, những sạp quần áo và công việc kiếm sống thay vì những ngày tháng vô tư như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Minh Hằng từng phụ mẹ buôn bán để kiếm tiền mưu sinh

Biến cố tiếp tục xảy đến khi mẹ Minh Hằng bị lừa mất vốn. Số tiền còn lại không đủ để trang trải, ba mẹ con phải thuê một căn nhà lụp xụp để sống qua ngày. Trong ký ức của Minh Hằng, đó là căn gác xép nóng bức, chật chội, nơi ba mẹ con chen chúc ngủ cùng nhau.

Có thời điểm, mẹ con cô phải chuyển nhà gần chục lần. Cuộc sống nay đây mai đó khiến tuổi thơ của Minh Hằng gắn với cảm giác thiếu một chốn ở ổn định.

Sau đó, mẹ cô tiếp tục vay mượn để mở một quán cơm nhỏ. Minh Hằng lại trở thành "nhân viên" bất đắc dĩ của gia đình. Cô phụ mẹ từ dọn dẹp, rửa bát, bưng bê đến tính tiền. Công việc bận rộn đến mức nhiều lần nữ diễn viên đi học muộn, trên người vẫn còn ám mùi thức ăn.

Có hôm không kịp ăn trưa, Minh Hằng phải mang cơm nguội từ nhà đến trường, chờ đến hết tiết mới dám ăn. Những ký ức đó trở thành một phần tuổi thơ mà sau này cô vẫn nhắc lại khi nói về hành trình vươn lên của mình.

Chính những thiếu thốn ấy khiến Minh Hằng sớm hình thành tính cách tự lập. Cô từng chia sẻ rằng hoàn cảnh khó khăn giúp mình mạnh mẽ hơn và có ý thức kiếm tiền từ khá sớm.

Từ cuộc sống thiếu thốn giúp Minh Hằng trưởng thành sớm, có tính tự lập

Từ cô bé phụ mẹ bán cơm đến mỹ nhân đình đám Vbiz

Bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi, Minh Hằng khởi đầu với vai trò ca sĩ và từng hoạt động trong các nhóm nhạc trước khi phát triển sự nghiệp solo. Bản hit làm nên tên tuổi của Minh Hằng chính là Một Vòng Trái Đất.

Song song đó, cô cũng lấn sân diễn xuất. Năm 2007, Minh Hằng gây chú ý với Gọi Giấc Mơ Về. Sau thành công của bộ phim, cô liên tục xuất hiện trong những dự án truyền hình và điện ảnh nổi bật như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc, Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Bao Giờ Có Yêu Nhau và Sắc Đẹp Ngàn Cân...

Nếu ở thời điểm đầu, Minh Hằng được biết đến nhiều hơn với hình ảnh ca sĩ trẻ, thì càng về sau, diễn xuất lại trở thành lĩnh vực giúp cô khẳng định vị trí. Nữ diễn viên liên tục thay đổi hình tượng, từ những vai diễn trẻ trung, đáng yêu đến các nhân vật gai góc và trưởng thành hơn.

Sau nhiều năm đứng trước máy quay, Minh Hằng tiếp tục bước ra phía sau màn ảnh khi làm nhà sản xuất phim.

Minh Hằng khởi điểm làm ca sĩ nhưng thành công nhất vẫn là mảng phim ảnh

Không chỉ ghi dấu trên màn ảnh, Minh Hằng còn nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Sở hữu ngoại hình sáng, hình ảnh trẻ trung cùng độ nhận diện cao, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo và trở thành đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu. Việc phủ sóng từ phim ảnh, âm nhạc đến quảng cáo giúp tên tuổi Minh Hằng ngày càng được nâng tầm, đưa cô trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đáng chú ý của Vbiz trong giai đoạn hoàng kim.

Đặc biệt, hình ảnh Minh Hằng thời điểm đó không chỉ gắn với những bộ phim ăn khách hay các ca khúc được khán giả trẻ yêu thích. Cô còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, sự kiện và các chiến dịch thương mại. Sự kết hợp giữa khả năng hoạt động đa lĩnh vực, ngoại hình nổi bật và độ nhận diện rộng giúp Minh Hằng duy trì sức hút trong thời gian dài, đồng thời tạo nền tảng để cô bước sang những vai trò lớn hơn phía sau màn ảnh.

Việc trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu giúp Minh Hằng xây chắc vị thế trong showbiz

Bước vào cuộc hôn nhân với Phó Tổng giám đốc công ty dệt may

Chuyện tình cảm của Minh Hằng cũng từng được giữ kín trong thời gian dài. Năm 2017, cô lần đầu công khai chuyện đang hẹn hò một người đàn ông lớn tuổi nhưng không tiết lộ danh tính.

"Tôi giấu bạn trai của mình trong bóng tối lâu nay cũng để giúp anh ấy tránh những áp lực đó. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng. Tình nào cũng dễ tan nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều", Minh Hằng từng chia sẻ.

Đến năm 2002, Minh Hằng công khai hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Danh tính "nửa kia" của nữ diễn viên cũng được hé lộ, đó là doanh nhân Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc một công ty may dệt ở Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

Cả hai tổ chức đám cưới sau 6 năm hẹn hò bí mật

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ.

Tổ ấm viên mãn của Minh Hằng

Ảnh: Tổng hợp