Vào năm 1991, phóng viên ảnh của tờ Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc - Giải Hải Long đã đến một vùng núi miền quê hẻo lánh để chụp ảnh phóng sự về những đứa trẻ nơi đây. Nhiếp ảnh gia khi đó tham gia một chiến dịch mang tên "Tôi muốn đi học" nên đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm hình ảnh những em học sinh cắp sách tới trường, bất chấp điều kiện khó khăn.



Sau chuyến đi đó, Giải Hải Long đã thành công có được tác phẩm đổi đời, đó là bức ảnh chụp cô bé tên Tô Minh Quyên, khi đó mới 8 tuổi. Tô Minh Quyên sinh năm 1983 trong một gia đình làm nông nghèo tại huyện Kim Trại, Lục An, tỉnh An Huy. Khi đến trường học địa phương thăm thú, nhiếp ảnh gia đã chụp được hình ảnh của cô bé này. Đôi mắt to tròn, vô cùng biểu cảm của cô học trò nhỏ đang cầm chiếc bút viết đã thu hút mọi người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù là ảnh đen trắng, người ta vẫn thấy rõ đôi mắt của bé gái bộc lộ khát vọng tri thức và sự hồn nhiên

Bức ảnh đen trắng xuất sắc đó đã được Tổ chức Phát triển Thanh niên Trung Quốc chọn làm áp phích quảng bá cho chiến dịch "Tôi muốn đi học" trên toàn quốc. Cô bé Tô Minh Quyên đến từ tỉnh An Huy từ đó cũng trở nên nổi tiếng. Không chỉ đơn thuần là trở thành gương mặt đại diện của một dự án khuyến học của chính quyền, mà Tô Minh Quyên còn trở thành biểu tượng cho tinh thần hiếu học, vượt lên nghịch cảnh suốt một thời gian dài tại Trung Quốc.

Cô bé khi đó học cấp 1, ham học nhưng không rõ có thể theo được bao lâu vì nhà quá nghèo

Đôi mắt sáng, hồn nhiên, đầy ắp ước mơ được đến trường của Tô Minh Quyên đã làm lay động trái tim biết bao người, trong đó có không ít mạnh thường quân. Cô bé sau đó nhận được không ít tiền quyên góp, ủng hộ từ khắp mọi nơi. Đang từ hoàn cảnh đứa trẻ nghèo đối mặt với nguy cơ phải bỏ học, bé gái được tài trợ tiền học cả đời, được bước trên con đường tri thức mà em khao khát.



Chỉ 6 năm sau khi nổi tiếng toàn quốc, Tô Minh Quyên tiếp tục vinh dự trở thành đại biểu thiếu niên của Quốc hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Suốt quá trình đi học, cô bé với đôi mắt to, sáng ấy luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Một bức ảnh đã giúp cô bé nghèo thay đổi cuộc đời hoàn toàn

Tiếp đó, Tô Minh Quyên được bầu làm ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên. Năm 2003, cô đỗ vào Khoa Quản lý Tài chính của Đại học An Huy và trở thành đại sứ tuyển dụng tình nguyện viên cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh hồi tháng 6/2007.

Kể từ năm 2017 đến hiện tại, Tô Minh Quyên đã giữ chức phó bí thư tỉnh ủy An Huy. Cô hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau khi được "đổi đời" ngày còn bé. Biết mình đã có tương lai tươi sáng nhờ sự giúp đỡ của xã hội, cô bé trong bức ảnh nổi tiếng năm nào cũng luôn nỗ lực hết mình để có thể "trả lại". Tô Minh Quyên vẫn luôn tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Cô cũng đã tự thành lập một quỹ từ thiện của riêng mình và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc giúp đỡ xã hội.

Bé gái năm nào được cả Trung Quốc biết mặt đã thành đạt và trở thành người có ích cho xã hội

Thỉnh thoảng, Tô Minh Quyên vẫn nhận lời phỏng vấn để lan tỏa câu chuyện truyền cảm hứng của mình

Nguồn: QQ

