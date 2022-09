Có bao nhiêu tàu bay đang đăng ký quốc tịch Việt Nam?

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam , đứng đầu danh sách sở hữu số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là Vietnam Airlines với 102 tàu bay. Đứng thứ hai là Vietjet Air với 77 tàu bay.

Bamboo Airways đang sở hữu 29 tàu bay, Pacific Airlines 14 tàu, Công ty bay dịch vụ hàng không VFC có 2 tàu, Hải Âu 7 tàu, Hành tinh xanh 5 tàu, Ngôi sao Việt 3 tàu, Công ty cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam 3 tàu, Công ty cổ phần Trường hàng không New Zealand 1 tàu, Bầu trời xanh 3 tàu, HAV Aviation 1 tàu và Sun Air 1 tàu.

Để giám sát an toàn hàng không đối với lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, Cục Hàng không Viêt Nam cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiều công việc; trong đó có kiểm tra đánh giá gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện tàu bay đối với tàu bay của các đơn vị như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways (Tre Việt), Hải Âu và Công ty Bay dịch vụ hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng tổ chức thi cấp giấy phép và năng định, đánh giá năng lực trên buồng lái giả định (SIM) cho người lái tàu bay của các hãng hàng hàng không Việt Nam; đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ Tiếng Anh với người lái tàu bay của các hãng hàng không.

Về tình hình vận chuyển hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, 9 tháng của năm 2022, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 9,1 triệu khách, giảm 9,3% so với tháng 8/2022.

Trong số này, khách quốc tế đạt 1,6 triệu khách, tăng 10,2% so với tháng 8/2022. Khách nội địa đạt 7,5 triệu khách, giảm 12,6%. Tháng 9/2022, lượng hành khách quốc tế qua các cảng hàng không tăng trong khi khách nội địa giảm

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đã vận chuyển 4,2 triệu khách, giảm 14%. Riêng khách quốc tế do hãng hàng không Việt Nam vận chuyển là 712 nghìn khách, tăng 8,7% và khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8/2022.

Cũng trong tháng 9, Tổng công ty Quản lý bay đã điều hành bay đi/đến 42 nghìn chuyến, giảm 15,4% và điều hành bay quá cảnh 20 nghìn chuyến, tăng 11,7%.

Về hàng hóa, tháng 9/2022, lượng hàng hoá thông qua các cảng hàng không đạt 106 nghìn tấn, tăng 2,9%. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 84,5 nghìn tấn, tăng 2,9% và hàng nội địa đạt 22 nghìn tấn, tăng 19,3% so với tháng 8/2022.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 211 nghìn tấn hàng hóa, tăng 4,5%. Lượng hàng hóa quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển là 108 nghìn tấn, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2021 và sản lượng hàng nội địa đạt 104 nghìn tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.