Giải thưởng Hàng không Thế giới vừa trao cho 4/6 hãng bay VN lớn tới mức nào?

Giải thưởng Hàng không Thế giới (World Airline Awards) được vận hành bởi Skytrax - một tổ chức xếp hạng vận tải hàng không toàn cầu, được thành lập vào năm 1989, có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. Skytrax, trong hơn 30 năm qua, duy trì đặc tính công ty là tiến hành công việc của họ mà không sợ hãi hay ưu ái.

Vào năm 1999, Skytrax giới thiệu chương trình Xếp hạng sao cho các hãng hàng không và sân bay thế giới (World Airline và Airport Star Rating) là hệ thống xếp hạng quốc tế hàng đầu nhằm phân loại các hãng hàng không và sân bay theo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trong suốt thời gian đại dịch Covid-19, Skytrax giới thiệu thang Đánh giá an toàn Covid-19 cho các hãng hàng không và sân bay trên toàn thế giới. Đơn vị này cung cấp xác nhận độc lập, chuyên gia về các biện pháp vệ sinh và an toàn về Covid-19 cho các hãng hàng không và sân bay. Kết quả chứng nhận dựa trên điều tra chi tiết và chuyên nghiệp về các tiêu chuẩn thực tế do các hãng hàng không và các sân bay cung cấp.

Chương trình nổi tiếng nhất của Skytrax là xếp hạng sao cho các hãng hàng không toàn cầu. "Hãng hàng không 5 Sao" là danh hiệu mà bất kỳ hãng hàng không nào trên toàn thế giới cũng mong muốn có được. Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không 4 sao, theo tiêu chuẩn của Skytrax, duy nhất tại Việt Nam. Xếp hạng sao của hãng bay là chứng nhận thể hiện thành tựu về chất lượng, sự xuất sắc của hãng hàng không. Skytrax trao chứng nhận sao cho hãng bay sau quá trình phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, dựa trên các tiêu chuẩn sản phẩm hàng không và dịch vụ hàng không.

Năm 2021, danh hiệu hãng hàng không 5 sao đã được Skytrax trao cho ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways và Singapore Airlines.

Vietnam Airlines liên tục được Skytrax ghi nhận đạt tiêu chuẩn hãng hàng không 4 sao. Ảnh: VNA.

Xếp hạng sao hãng hàng không thế giới được Skytrax giới thiệu vào năm 1999 và là hệ thống đánh giá hàng đầu về chất lượng của các hãng hàng không. Xếp hạng này có các tiêu chí đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ cho cả môi trường trên tàu bay và sân bay.



Cạnh đó, Skytrax còn có hệ thống đánh giá sao cho các sân bay toàn cẩu. Xếp hạng xét đến cách bố trí thiết bị đầu cuối, thiết kế, tiện nghi, bảo trì và độ sạch sẽ; trong đó có chỗ ngồi tại sân bay, phòng vệ sinh, WiFi, khu mua sắm, thực phẩm và đồ uống. Xếp hạng dịch vụ bao gồm quầy trợ giúp, hỗ trợ dịch vụ, nhân viên trong cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và nhân viên công vụ như xuất nhập cảnh, cảnh sát, an ninh và hải quan. Đánh giá dịch vụ xem xét hiệu quả, tính nhất quán, thái độ của nhân viên về sự hiếu khách, thân thiện và kỹ năng ngôn ngữ.

Theo Skytrax, toàn thế giới có hub hàng không sau được danh hiệu sân bay 5 sao: Bahrain, Hamad, Hong Kong, Istanbul, Munich, Seoul Incheon, Shanghai Hongqiao, Shenzhen Bao’an, Singapore Changi, Tokyo Haneda. Và sân bay vùng được trao danh hiệu 5 sao: Baku Heydar Aliyev, Chengdu Tianfu, Chubu Centrair, Haikou Meilan Houston William P. Hobby, Platov, Quito Mariscal Sucre và Salalah.

Giải thưởng Hàng không Thế giới đề cao sự lựa chọn của hành khách

Giải thưởng Hãng hàng không Thế giới bắt đầu vào năm 1999 khi Skytrax lần đầu triển khai cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng hàng không hằng năm trên toàn cầu. Khảo sát này không bị hạn chế đối với các hãng hàng không thành viên bất kỳ hãng hàng không nào trên thế giới đều có thể được đề cử.

"Không có phí tham dự cuộc khảo sát, không phải trả tiền để tham dự sự kiện trao giải và không tính phí cho bất kỳ việc sử dụng biểu trưng và kết quả của giải thưởng của các hãng hàng không chiến thắng", website của Giải thưởng Hàng không Thế giới nhấn mạnh.

Ngay từ đầu, giải thưởng này đã được xác định là giải thưởng do hành khách bình chọn. Trong quá trình trao giải một số người không thiện cảm với hàng không thắng giải. Tuy nhiên, ban tổ chức giải luôn nêu cao rằng các hãng hàng không đoạt giải thưởng đều do khách hàng bình chọn.

Tính đến giải 2022, Qatar Airways đã lần thứ 7 liên tục nhận danh hiệu hãng hàng không tốt nhất thế giới của Giải thưởng Hàng không Thế giới. Ảnh: QTR.

Theo số liệu của Giải thưởng Hãng hàng không Thế giới 2022, kỳ bình chọn giải thưởng năm nay đã thu hút 13,42 triệu bình chọn từ các hành khách mang hơn 100 quốc tịch trên toàn cầu. Các bình chọn từ các địa chỉ IP trùng nhau sẽ bị xóa.



Biểu mẫu khảo sát bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung, Nga và tiếng Nhật. Ban tổ chức ghi nhận hơn 350 hãng hàng không thế giới đã được đưa vào kết quả khảo sát. Nhờ độ mở của cuộc khảo sát nên bên cạnh các tên tuổi quen thuộc của ngành hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo Airways thì năm nay đường đua đã có thêm Vietravel Airlines.

"Giải thưởng Hàng không Thế giới của Skytrax đại diện cho tiêu chuẩn toàn cầu về sự xuất sắc của các hãng hàng không khi nhắm đến đúng người dùng cuối - hành khách. Được hành khách của chúng tôi công nhận và mệnh danh là tốt nhất trên thế giới chính là sự khẳng định giá trị của triết lý và sự đổi mới độc đáo của chúng tôi", GĐ Vận hành của Etihad Airways Peter Baumgartner nhận định về giải thưởng.

Top 10 hãng hàng không trong Giải thưởng Hàng không Thế giới 2022 là Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, ANA All Nippon Airways, Qantas Airways, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Korean Air và Swiss Int’l Air Lines. Vietnam Airlines xếp hạng 48 trong 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới.

Ba hãng Việt Nam còn lại là Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air nhận các giải thưởng, danh hiệu phụ khác.