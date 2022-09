Hàng không Việt bay hơn 30.000 chuyến trong tháng sau cao điểm du lịch hè

Đường bay Hà Nội - TP.HCM là đường bay nhộn nhịp nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo OAG

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Hàng không Việt Nam, 30.373 chuyến bay được thực hiện từ ngày 19-8 đến 18-9-2022 khi so sánh với tháng cao điểm hè trước đó. Trong đó dẫn đầu số lượng khai thác là Vietjet và Vietnam Airlines Group với lần lượt 12.317 và 10.611 chuyến bay, thứ ba là Bamboo Airways với 4.835 chuyến bay, cuối cùng là các hãng hàng không khác như Vietravel.

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cũng ghi nhận tỉ lệ đúng giờ trung bình của các hãng bay Việt trong tháng tiếp tục tăng và đạt mốc trên 90%, ở mức cao so với thế giới khi các hãng hàng không tại Mỹ, châu Âu, Úc... chỉ đạt ở mức dưới 90% (theo số liệu của Tổ chức nghiên cứu thông tin hàng không OAG) như Quantas với xấp xỉ 71%, Delta Airlines 82,4%, Emirates đạt 79,6% hay United Airlines với 78,5% trong tháng 8.

Do ảnh hưởng của thời tiết, kỹ thuật, khai thác sau dịch và một số lý do khác, các hãng hàng không Việt cũng đã hủy 44 chuyến bay trong giai đoạn báo cáo, giảm nhẹ so với tháng trước, trong đó Vietnam Airlines hủy 24 chuyến, Bamboo Airways hủy 8 chuyến, Vietjet và Vasco mỗi hãng hủy 6 chuyến.

Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ phục hồi hàng không nhanh nhất thế giới

Trong bối cảnh khai thác hàng không tại Việt Nam và khu vực, kết quả của các hãng hàng không Việt là nỗ lực không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách đồng thời tối ưu và hoàn thiện các hoạt động khai thác, phục vụ. Theo OAG, đường bay Hà Nội - TP.HCM là đường bay nhộn nhịp nhất tại khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 toàn thế giới trong tháng 9 với hơn 959.309 vé bán, hai sân bay lớn của Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài cũng đứng thứ 2 và thứ 7 trong số 10 sân bay đông đúc nhất Đông Nam Á.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA dự báo thị trường hàng không thế giới sẽ phục hồi vượt mức trước khi có dịch COVID-19, trong đó Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ phục hồi hàng không nhanh nhất thế giới, đồng thời sẽ tiếp tục là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, kéo theo tăng trưởng GDP trong bối cảnh những dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu.

Có thể thấy hàng không Việt Nam vẫn duy trì phong độ sau mùa cao điểm du lịch hè, khi bên cạnh lượng khách nội địa thì lượng khách du lịch quốc tế đến các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... đang có dấu hiệu tăng mạnh, tín hiệu khả quan cho thị trường. Bên cạnh đó, giai đoạn phục hồi cũng mang đến nhu cầu mạnh mẽ về di chuyển, giao thương, trở lại các khu công nghiệp, quay lại làm việc hay thăm thân, du học… ngành hàng không đang trở lại mạnh mẽ, dẫn đầu làn sóng hồi phục của nền kinh tế đất nước.