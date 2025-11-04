Cô bán cháo của 'Biệt động Sài Gòn': Đường tình trắc trở, kín tiếng nơi xứ người

Là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, Thúy An từng để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả qua nhiều vai diễn. Trong Biệt động Sài Gòn , bà hoá thân xuất sắc với vai cô gái bán cháo vịt Ngọc Lan - người yêu Sáu Tâm ( Thương Tín đóng).

Đến nay sau gần 40 năm, đây vẫn được xem là nhân vật kinh điển, tạo nên thành công của bộ phim.

Vụt sáng thành minh tinh màn ảnh

Diễn viên Thúy An sinh năm 1958 ở miền Tây Nam bộ, từng lên TP.HCM làm nghề bán nước mía mưu sinh. Năm 17 tuổi, Thúy An được đạo diễn, NSND Hồng Sến phát hiện và giao cho vai nữ chính trong phim Cánh đồng hoang . Ngay ở vai diễn đầu tiên này, hào quang đã tìm đến với cô gái miền Tây.

Sau thành công của phim đầu tay, bà được mời vào nhiều phim kinh điển của điện ảnh Việt. Trong phim Biệt động Sài Gòn , Thúy An vào vai xuất sắc khi hóa thân thành cô bán cháo vịt xinh đẹp, tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù, giúp sức cho đội biệt động. Nhân vật này chính là một trong những biệt động xuất sắc trong bộ phim.

Ban đầu vai diễn này đã được đạo diễn Long Vân lựa chọn cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ được đọc kịch bản, Thúy An rất thích và xin được thể hiện.

Diễn viên Thúy An vào vai cô bán cháo vịt trong phim "Biệt động Sài Gòn".

Từ một người không được đào tạo bài bản nhưng Thúy An vẫn toả sáng. Sự nghiệp điện ảnh của bà không thể không kể đến các tác phẩm như Mùa gió chướng, Mùa nước nổi, Vùng gió xoáy... Những tác phẩm này đã đưa tên tuổi của Thúy An trở thành nữ diễn viên đình đám bậc nhất thập niên 1980.

Nhờ vậy, bà trở thành biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Nhiều hình ảnh của bà không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn sang tận quốc tế.

Đường tình sóng gió, sống kín tiếng ở xứ người

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Thúy An lại gặp nhiều trắc trở. Sau khi hợp tác trong một số bộ phim, bà nảy sinh tình cảm với NSND Hồng Sến. Mối tình này vướng phải không ít thị phi bởi khi đó, NSND Hồng Sến đã có gia đình và hơn bà đến 30 tuổi.

Trên màn ảnh, bà được mệnh danh là “nàng thơ” của đạo diễn tài hoa, nhưng ngoài đời, bà lại mang tiếng là “người thứ ba”, thậm chí là “kẻ cướp chồng”.

Nữ nghệ sĩ có đường tình duyên trắc trở.

Vượt qua nhiều thử thách, cả hai vẫn nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu. Cuối những năm 1980, sức khỏe của NSND Hồng Sến yếu dần do di chứng của bệnh ung thư. Để trang trải cuộc sống gia đình, Thúy An phải học thêm nghề kim hoàn và thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Lào để buôn bán, ít có thời gian chăm sóc chồng trong những ngày tháng cuối đời.

Năm 1993, NSND Hồng Sến qua đời, để lại Thúy An một mình với cô con gái nhỏ mới lên 5 tuổi.

Chồng qua đời, nữ nghệ sĩ cũng từ giã nghệ thuật. Bà đưa con gái qua Lào để mở tiệm kinh doanh trang sức. Ở xứ người, bà gặp một Việt kiều sinh sống tại Đức. Sau đó, bà với con gái sang trời Âu định cư.

Nghệ sĩ Thúy An (trái) và Hà Xuyên hội ngộ nhiều năm trước.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Thúy An có cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài. Trong dịp hiếm hoi, bà từng tiết lộ đang có cuộc sống bình yên, êm đềm bên chồng con. Ở nước ngoài, minh tinh một thời mở nhà hàng để kinh doanh.

Thỉnh thoảng, nữ nghệ sĩ vẫn về Việt Nam để thăm người thân, bạn bè. Bà giữ mối quan hệ thân thiết với 2 đồng nghiệp là Hà Xuyên và Thanh Loan. Vì thế, mỗi khi Thuý An về nước, các nghệ sĩ lại có dịp gặp gỡ, chuyện trò cùng nhau.