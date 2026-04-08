Có 5-10 triệu, nên mua vàng hay giữ tiền mặt? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ

Hà Nguyên |

Với nhiều người trẻ, 5-10 triệu là khoản tiền vừa đủ để làm gì đó: không quá nhỏ để bỏ qua, nhưng cũng chưa đủ lớn để đầu tư bài bản.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục được nhắc đến, không ít người bắt đầu phân vân: nên mua vàng để giữ tiền hay cứ để tiền mặt cho linh hoạt? Câu trả lời không nằm ở việc vàng có “tốt” hay không, mà ở cách bạn đang dùng khoản tiền này như thế nào.

Giữ 5-10 triệu tiền mặt: Khi nào là lựa chọn hợp lý?

Giữ tiền mặt (hoặc để trong tài khoản) là lựa chọn đơn giản và dễ kiểm soát nhất. Bạn có thể sử dụng ngay khi cần, không phải quan tâm đến thời điểm mua - bán hay biến động giá. Với những khoản chi bất ngờ như sửa xe, khám bệnh, di chuyển hay các chi phí phát sinh cuối tháng, tiền mặt luôn giúp bạn xoay xở nhanh.

Tuy nhiên, điểm yếu cũng nằm ở chính sự tiện lợi này. Khi tiền luôn sẵn trong tài khoản, việc chi tiêu trở nên “dễ tay” hơn rất nhiều. Không ít người từng có cảm giác tiền vẫn còn đó, nhưng sau một thời gian ngắn lại không rõ đã chi vào đâu. Giữ tiền mặt phù hợp khi bạn cần sự linh hoạt, nhưng đi kèm là yêu cầu cao về kỷ luật chi tiêu.

Dùng 5-10 triệu để mua vàng: Phù hợp trong trường hợp nào?

Mua vàng thường được xem là cách “giữ tiền khỏi bị tiêu đi”. Khi đã chuyển tiền thành vàng, bạn sẽ ít có xu hướng sử dụng cho các khoản chi nhỏ lẻ. Đây là lý do nhiều người chọn vàng như một cách tích lũy đơn giản, không cần theo dõi quá nhiều.

Tuy nhiên, với khoản 5-10 triệu, cần nhìn thực tế: vàng không phải công cụ sinh lời nhanh. Ngay khi mua, bạn đã chịu chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nếu cần tiền gấp và phải bán lại sớm, khả năng cao sẽ bị lỗ.

Ngoài ra, vàng không linh hoạt như tiền mặt. Khi cần tiền, bạn phải đi bán lại, phụ thuộc vào giá tại thời điểm đó. Vì vậy, nếu chưa có khoản dự phòng, việc dồn toàn bộ tiền vào vàng có thể khiến bạn gặp rủi ro về dòng tiền.

So sánh nhanh: Giữ tiền mặt và mua vàng khác nhau ở đâu?

Nếu đặt lên bàn cân, hai lựa chọn này khác nhau rõ ở 3 điểm:

Tính linh hoạt: Tiền mặt cao hơn, dùng ngay lập tức; vàng cần thời gian để quy đổi lại thành tiền

Khả năng giữ tiền: Vàng tốt hơn trong việc hạn chế chi tiêu cảm tính

Rủi ro ngắn hạn: Vàng có thể lỗ nếu bán sớm; tiền mặt không lỗ nhưng dễ “hao hụt” do chi tiêu

Không có lựa chọn nào tốt hơn tuyệt đối - chỉ có lựa chọn phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Tình huống phổ biến: Vì sao cùng 10 triệu nhưng cách giữ tiền lại khác nhau?

Trong thực tế, nhiều người chọn giữ tiền mặt vì muốn chủ động chi tiêu. Nhưng cũng chính vì sự chủ động đó, khoản tiền thường bị chia nhỏ cho nhiều mục đích khác nhau và dần biến mất mà không tạo ra giá trị tích lũy rõ ràng.

Ngược lại, có những người chọn mua vàng đơn giản vì muốn “khóa” khoản tiền lại. Khi đã chuyển sang vàng, họ ít có xu hướng đụng đến số tiền đó, từ đó giữ được một phần tài sản theo thời gian.

Hai cách làm này phản ánh hai kiểu quản lý tài chính khác nhau: một bên ưu tiên linh hoạt, một bên ưu tiên kỷ luật. Không có đúng - sai, nhưng nếu không hiểu rõ mình thuộc kiểu nào, rất dễ rơi vào trạng thái vừa không giữ được tiền, vừa không tận dụng được lợi ích của vàng.

Chốt lại: 5-10 triệu không lớn, nhưng cách dùng sẽ tạo khác biệt lớn

Với số tiền này, điều quan trọng không phải là chọn vàng hay tiền mặt, mà là hiểu rõ mục tiêu của mình.

Nếu bạn cần sự linh hoạt và chưa có nền tảng tài chính ổn định, giữ tiền mặt là hợp lý. Nếu bạn muốn bắt đầu tích lũy và hạn chế chi tiêu theo cảm xúc, vàng có thể là một lựa chọn.

Không có phương án hoàn hảo, chỉ có phương án phù hợp với cách bạn đang quản lý tiền của mình.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

