Có 3 sổ tiết kiệm, cụ ông 79 tuổi chỉ rút 1 quyển để chuyển khoản 200 triệu đồng: Nhân viên Agribank nhận giao dịch, rồi báo công an

Theo báo Hải Dương, khoảng 9 giờ ngày 13/6, cụ ông N.Q.V. (79 tuổi, ở xã Tân Việt, Thanh Hà) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Người này yêu cầu ông V. hợp tác điều tra vì ông có liên quan đến một vụ án ma túy.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục yêu cầu ông V. cung cấp thông tin về các tài khoản ngân hàng cá nhân. Lo sợ và hoang mang, ông V. đã khai báo đang có 3 quyển sổ tiết kiệm, trong đó một quyển có số tiền 200 triệu đồng. Đối tượng liền yêu cầu ông chuyển toàn bộ số tiền này vào một tài khoản "phục vụ công tác điều tra" và nghiêm cấm ông tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị đọc lệnh bắt giữ.

Các đối tượng tiếp tục liên lạc với ông V. qua Zalo, gửi hình ảnh 2 người mặc quân phục. Một người trong trang phục cảnh sát, đeo hàm đại úy. Người còn lại mặc đồng phục ngành kiểm sát, đeo bảng tên để tạo lòng tin. Trước màn kịch giả danh tinh vi, ông V. rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi làm theo hướng dẫn.

Ông V. đến Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà để làm thủ tục chuyển tiền. Ảnh: Báo Hải Dương

Khi tiếp nhận giao dịch, các nhân viên ngân hàng nhận thấy ông có biểu hiện bất thường, tâm lý lo lắng, hoảng hốt nên đã nhanh chóng báo cáo cấp trên và liên hệ với Công an thị trấn Thanh Hà.

Nhận được tin báo, cán bộ Công an thị trấn Thanh Hà đã đến ngân hàng, phối hợp xác minh vụ việc và ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo. Cán bộ công an và nhân viên ngân hàng đã nói cho ông V. về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng hiện nay.

Công an thị trấn Thanh Hà cảnh báo người dân cảnh giác, bình tĩnh trước các cuộc gọi, tin nhắn từ những đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan công quyền, đặc biệt là công an, viện kiểm sát, tòa án... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi gặp những tình huống đáng ngờ, người dân cần lập tức báo tin cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

(Theo Báo Hải Dương)