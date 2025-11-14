Có 10 cây vàng, gửi giữ hộ tại ngân hàng mất bao nhiêu phí?

Vàng từ lâu đã là tài sản tích trữ ưa thích của nhiều người Việt Nam. Không chỉ mang tính an toàn và bền vững, vàng còn được xem như “của để dành” có khả năng phòng hộ trước biến động kinh tế và lạm phát. Tuy nhiên, việc tự cất giữ vàng tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro như mất cắp, hỏa hoạn hoặc hư hỏng theo thời gian. Trong khi đó, các ngân hàng hiện nay không còn triển khai hình thức gửi tiết kiệm bằng vàng và trả lãi. Thay vào đó, nhiều người chuyển sang sử dụng dịch vụ giữ hộ và bảo quản vàng tại ngân hàng,một dịch vụ có thu phí, nhưng mang lại mức độ an toàn cao hơn nhiều so với việc tự bảo quản.

Dịch vụ này ngày càng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt với những khách hàng nắm giữ số lượng lớn vàng miếng. Mỗi ngân hàng có cơ chế tính phí riêng, dựa trên số chỉ vàng, giá trị vàng hoặc áp dụng mức thu tối thiểu theo tháng.

TPBank áp dụng biểu phí dựa trên đơn vị XAU và mức thu tối thiểu theo kỳ hạn. Khi gửi vàng miếng SJC đúng số serial và rút đúng hạn, phí được tính 3.000 đồng/XAU/tháng đối với kỳ hạn 1–12 tháng.

Một cây vàng tương đương 1 XAU, nên nếu gửi 1 cây vàng, mức phí lý thuyết chỉ khoảng 3.000 đồng. Tuy nhiên, ngân hàng áp dụng mức thu tối thiểu 300.000 đồng/lần thu, nên khách hàng gửi 1 hay 10 cây vàng đều phải trả 300.000 đồng/tháng.

Với kỳ hạn dài hơn (18–36 tháng), phí giảm còn 2.000 đồng/XAU/tháng nhưng mức tối thiểu vẫn giữ nguyên. Nếu rút trước hạn, mức phí nâng lên 4.000 đồng/XAU/tháng, nhưng tổng thu vẫn không dưới 300.000 đồng.

Phí dịch vụ giữ hộ vàng tại TPBank

BIDV áp dụng cách tính phí theo chỉ vàng. Biểu phí ghi nhận mức 10.000 đồng/chỉ/tháng. Một cây vàng gồm 10 chỉ, nên khi gửi 1 cây vàng, khách hàng phải trả 100.000 đồng/tháng. Nếu gửi 10 cây vàng, tương đương 100 chỉ, phí tăng lên 1.000.000 đồng/tháng. BIDV không áp mức tối thiểu, vì vậy phí tăng hoàn toàn theo quy mô số lượng vàng gửi vào.

VietinBank áp dụng mức phí 5.000 đồng/chỉ/tháng, kèm theo mức tối thiểu 150.000 đồng/tháng. Với 1 cây vàng (10 chỉ), phí tính theo đơn giá chỉ là 50.000 đồng/tháng, nhưng vì thấp hơn mức tối thiểu, khách hàng phải trả 150.000 đồng. Nếu gửi 10 cây vàng (100 chỉ), mức phí sẽ là 500.000 đồng/tháng. Đây là cách tính giúp khách hàng gửi ít chịu chi phí tương đối cố định, nhưng khi gửi nhiều thì phí tăng theo số lượng thực tế.

Phí dịch vụ giữ hộ các tài sản tại VietinBank

ACB tính phí theo giá trị vàng thay vì theo số chỉ. Biểu phí quy định 0,05% giá trị vàng/tháng, tối thiểu 50.000 đồng. Nếu giả sử giá một cây vàng là 150 triệu đồng, gửi 1 cây vàng sẽ chịu phí 75.000 đồng/tháng, lớn hơn mức tối thiểu nên được áp dụng đúng theo phép tính. Nếu gửi 10 cây vàng với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng, phí là 750.000 đồng/tháng. Với cơ chế này, mức phí biến động theo giá vàng, giá càng cao phí càng lớn.

Biểu phí của ACB

Sacombank đang có dịch vụ bảo quản vàng mới mức phí thu 100.000 đồng/chỉ/tháng, tối thiểu 50.000 đồng/tháng. Do đó, gửi 1 cây vàng (10 chỉ) sẽ tốn 1.000.000 đồng/tháng và gửi 10 cây vàng tốn đến 10.000.000 đồng/tháng. Đây là chi phí cần cân nhắc kỹ với những khách hàng có nhu cầu gửi số lượng vàng lớn.

Tùy vào nhu cầu bảo quản, mức chi phí chấp nhận được và số lượng vàng nắm giữ, mỗi người có thể chọn ngân hàng phù hợp để bảo đảm tài sản của mình được lưu trữ trong điều kiện an toàn và kiểm soát chặt chẽ.