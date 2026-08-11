Có 1 phim Hàn tuyệt hay mà ai cũng mê: Rating lập kỷ lục quốc tế, nữ chính giống hệt Á hậu Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng về nội dung, bộ phim còn khiến khán giả u mê nhờ nữ chính đẹp xuất sắc.

Có những bộ phim Hàn đã đi qua gần 20 năm nhưng chỉ cần nhắc tên, cả một thế hệ khán giả lập tức nhớ đến những nhân vật, câu chuyện và cảm xúc từng khiến mình say mê. Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng là một trường hợp như thế. Ra mắt năm 2006, bộ phim dài 80 tập của đài KBS2 không sở hữu mô-típ hào nhoáng hay những chuyện tình cổ tích, mà chinh phục khán giả bằng thứ rất đời: gia đình, tình thân, những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái cùng hành trình trưởng thành của bốn chị em gái.

Phim xoay quanh gia đình ông Na Yang Pal, một cựu quân nhân nghiêm khắc có bốn cô con gái: Deok Chil (Kim Hye Sun), Seol Chil (Lee Tae Ran), Mi Chil (Choi Jung Won) và Jong Chil (Shin Ji Soo). Mỗi người một tính cách, một lựa chọn và một số phận, nhưng tất cả đều bị cuốn vào những vấn đề rất quen thuộc của một gia đình hiện đại: hôn nhân, tình yêu, trách nhiệm, tiền bạc, sự khác biệt giữa các thế hệ và cả những tổn thương khó nói thành lời.

Ảnh: Naver

Điều khiến Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng đặc biệt là phim không cố biến gia đình thành một bức tranh hoàn hảo. Ngược lại, những người thân trong nhà có thể làm tổn thương nhau, tranh cãi, ích kỷ, thậm chí mắc những sai lầm rất lớn. Nhưng sau tất cả, sợi dây tình thân vẫn là thứ kéo họ trở về bên nhau. Đó cũng chính là lý do tác phẩm từng được đánh giá là một bộ phim gia đình vừa gần gũi vừa nhân văn.

Ngay tại Hàn Quốc, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng đã chứng minh sức hút từ rất sớm. Phim khởi đầu với mức 17,4% theo AGB Nielsen nhưng càng về sau càng tăng mạnh. Đến mùa hè năm 2006, tác phẩm liên tục vượt mốc 30%, trong đó có thời điểm đạt 30,9% theo TNS Media Korea.Đặc biệt, phim từng đạt 44,9%, trở thành mức rating cao nhất của tác phẩm theo TNS Media Korea. Sau đó, phim tiếp tục duy trì sức hút khi nhiều tập vượt 40%. Con số này cho thấy Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng thực sự từng là một hiện tượng truyền hình tại Hàn Quốc.

Ảnh: Naver

Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, bộ phim còn tạo ra cơn địa chấn tại thị trường Trung Quốc vào năm 2009. Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng ngay khi được phát trên Hunan TV đã đứng đầu rating trong khung giờ phát sóng. Theo Yonhap, phía Hunan TV khi đó cho biết đây là bộ phim đầu tiên của đài đạt vị trí số một về tỷ suất người xem ngay từ tập đầu tiên.

Đến khi kết thúc tại Trung Quốc, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng đạt 20,17% rating trên Hunan TV, mức cao nhất của đài trong năm 2009 thời điểm đó, đồng thời được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là đã vượt qua Nàng Dae Jang Geum, tạo nên một hiện tượng tại thị trường Trung Quốc. Thành công tại Trung Quốc thậm chí tạo nên một “cơn sốt Mi Chil”, đưa Choi Jung Won trở thành gương mặt được săn đón và nhận những biệt danh như “Đệ nhị Lee Young Ae” hay “Lâm Chí Linh Hàn Quốc”.

Ảnh: Naver

Ảnh: Naver

Mi Chil xinh đẹp, sắc sảo nhưng ích kỷ và thường xuyên gây ra rắc rối cho gia đình. Chính sự phức tạp của nhân vật khiến cô không chỉ là một “nàng công chúa” để khán giả yêu thích, mà còn là nhân vật khiến người xem vừa giận vừa thương. Choi Jung Won cũng nhờ vai diễn này mà thực sự bật lên. Trước đó, cô đã tham gia một số bộ phim như Cool, Lovers và All In, nhưng phải đến Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, nữ diễn viên mới tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Gần 20 năm sau khi phim lên sóng, một chi tiết thú vị về Choi Jung Won vẫn khiến khán giả Việt nhớ đến cô. Nữ diễn viên từng được nhận xét có nhiều đường nét giống Á hậu Dương Tú Anh. Đặc biệt, đôi mắt, khuôn miệng và nụ cười được cho là có nét giống nhau đến mức khi cười, cả hai trông như chị em. Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, Dương Tú Anh đã được báo chí đặt bàn cân cùng với mỹ nhân Hàn Quốc.

Ảnh: Google

Ảnh: FBNV

Ảnh: Naver

Vẻ đẹp của Choi Jung Won trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng đến nay vẫn được ưa chuộng, gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài trong sáng với đôi mắt to, long lanh như chứa ngàn vì sao. Trong khi đó, Dương Tú Anh thời điểm đăng quang cũng nổi bật với gương mặt trẻ thơ, đường nét mềm mại và khuôn miệng đặc trưng.

Có lẽ vì thế mà gần 20 năm sau, khi nhắc đến những bộ phim Hàn về gia đình từng khiến khán giả châu Á cày hàng chục tập không biết chán, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng vẫn xứng đáng được gọi tên như một tượng đài của dòng phim gia đình Hàn Quốc.

Ảnh: Naver

Theo Naver