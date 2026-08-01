Có 1 mỹ nhân "lý trí bảo phụ nữ nhưng con tim nói là đàn ông": Visual siêu bén, nhất là xương hàm kim cương

Hội chị em đang đua nhau nhận mỹ nhân này là chồng. Ai mà có sức hút đặc biệt tới vậy?

Những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp phi giới tính luôn mang đến một sức hút vô cùng đặc biệt và Jung Eun Chae đang là cái tên khiến mạng xã hội phát sốt. Ngay lúc này, nữ diễn viên đang được bàn luận rần rần trên X khi một bài đăng chia sẻ loạt hình ảnh mới của cô khi tham gia phim Flex X Cop 2 đã thu về hơn 56.000 lượt yêu thích. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, những hình ảnh của Jung Eun Chae cũng liên tục được chia sẻ và nhận về vô số lời khen.

Những hình ảnh của Jung Eun Chae đang viral trên MXH.

Đường xương hàm cực bén của Jung Eun Chae được khán giả khen là "xương hàm kim cương".

Bình luận của netizen về visual của Jung Eun Chae:

- Đường xương hàm hoàn hảo.

- Này phải gọi là đường xương hàm kim cương, trời ơi nó bén nó thẳng mà nó góc cạnh đỉnh điên.

- Bả đẹp trai quá, thấy đẹp hơn cả một số nam diễn viên nữa.

- Sang ngầu chị không phải cố, hic.

- Đẹp trai là một loại cảm giác.

- Các chị em tránh ra nhé, đây là chồng tui đó.

Cho những ai chưa biết, Flex X Cop 2 tiếp tục câu chuyện của Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun), thiếu gia tài phiệt thế hệ thứ ba vô tình trở thành cảnh sát nhưng dần tìm thấy lý tưởng và tình đồng đội trong công việc. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chính thức tại học viện cảnh sát, Jin Yi Soo trở lại Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1. Tuy nhiên, lần này anh phải làm việc dưới quyền đội trưởng mới Joo Hye Ra, cũng chính là "huấn luyện viên ác quỷ" từng khiến anh khốn khổ trong những ngày ở học viện.

Flex X Cop 2 chứng kiến màn hợp tác của cặp đôi cảnh sát Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun) và Joo Hye Ra (Jung Eun Chae).

Jin Yi Soo vẫn là một chàng thiếu gia trẻ tuổi, giàu có, có phần ham chơi và bất cần. Nhưng khi phá án, anh biết tận dụng khối tài sản khổng lồ, các mối quan hệ của gia đình, sự nhanh trí cùng hàng loạt kỹ năng có được từ những thú vui trước đây để đối phó với tội phạm. Trong khi đó, Jung Eun Chae đảm nhận vai Joo Hye Ra, cựu át chủ bài của đội chống khủng bố thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, người tình nguyện trở thành đội trưởng mới của Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1 và trực tiếp quản lý Jin Yi Soo.

Một vài hình ảnh của Jung Eun Chae trong Flex X Cop 2.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên sau khi phim lên sóng, Jung Eun Chae đã trở thành tâm điểm. Nữ diễn viên được khen ngợi bởi nhan sắc cực đỉnh, gu ăn mặc chất, vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài miên man. Thế nhưng, thứ gây ấn tượng mạnh nhất lại là đường xương hàm sắc nét. Nhiều khán giả gọi vui đây là "xương hàm kim cương", cho rằng chính đường nét bén ngót này góp phần rất lớn tạo nên vẻ đẹp phi giới tính đặc trưng của cô. Thậm chí, hội chị em còn đua nhau nhận chồng, nói đùa rằng nhìn Jung Eun Chae mới hiểu "đẹp trai là một loại cảm giác".

Mỹ nhân sinh năm 1986 sở hữu vẻ đẹp cực kỳ đặc biệt.

Sinh năm 1986, Jung Eun Chae đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ở mảng điện ảnh, cô tham gia khá nhiều tác phẩm nhưng phần lớn đảm nhận vai phụ. Trên truyền hình, nữ diễn viên có nhiều cơ hội đóng chính hơn, bắt đầu từ Women in Our House năm 2011 và duy trì hoạt động đều đặn cho đến nay.

Đặc biệt, khoảng 4 năm trở lại đây, tên tuổi Jung Eun Chae bùng nổ mạnh mẽ. Dù không phải lúc nào cũng giữ tuyến nhân vật chính, cô liên tục ghi dấu ấn qua những tác phẩm đáng chú ý như Anna, Pachinko (2 mùa), Your Honor, Jeongnyeon: The Star Is Born và Honour. Khả năng diễn xuất cùng khí chất khác biệt giúp cô ngày càng được yêu mến. Giờ đây với Flex X Cop 2, khán giả đang kỳ vọng Jung Eun Chae sẽ tiếp tục bổ sung thêm một vai diễn chất lượng vào sự nghiệp của mình.