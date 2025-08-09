Hôm 07/8, kênh truyền hình Mỹ CNN đã đưa ra 5 kịch bản có thể xảy ra cho diễn biến xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhận định rằng, cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể là thời điểm then chốt đối với cuộc xung đột này.

Tuy nhiên, như kênh truyền hình Mỹ lưu ý, chỉ một trong số các lựa chọn được nêu ra có thể được coi là có lợi cho Ukraine, còn lại hoặc là khó xảy ra, hoặc là bất lợi cho chính quyền Kiev.

Theo đó, các kịch bản do CNN đưa ra bao gồm nhiều kết quả khác nhau: Từ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn đến sự ổn định tạm thời trên chiến tuyến hay những thất bại thảm hại cho một trong hai bên. Dưới đây là những kịch bản chính.

Một là: Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Kịch bản này được coi là khó xảy ra nhất bởi CNN tin rằng, Tổng thống Putin sẽ không dừng cuộc tấn công khi Lực lượng Vũ trang Nga đang giành được thắng lợi rất lớn trên khắp các mặt trận.

Trong những tháng tới, có thể là chỉ đến khoảng tháng 10, quân đội Nga có thể giành quyền kiểm soát Pokrovsk, Konstantinovka và Kupiansk, ba thành phố rất lớn ở Donetsk và Kharkov nên dĩ nhiên là ông chủ Điện Kremlin sẽ không bao giờ ra lệnh tạm dừng cuộc tấn công.

Kịch bản thứ hai: Tạm dừng để tiến tới

Trong trường hợp này, một lệnh tạm thời ngừng bắn có thể xảy ra nhằm tạo điều kiện cho một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra ở Ukraine. Khoảng thời gian này sẽ tạo cơ hội cho Nga củng cố các thành quả lãnh thổ và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, có thể là vào năm 2026.

Ngoài ra, một nỗ lực can thiệp chính trị của Moscow, ví dụ như ủng hộ một ứng cử viên thân Nga trong cuộc bầu cử ở Ukraine, cũng là khả năng không thể loại trừ.

Kịch bản thứ ba: Ukraine sống sót sau 2 năm tới

KỊch bản này xảy ra với điều kiện cần là Liên minh châu Âu (EU) phải tiếp tục cung cấp đầy đủ hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kiev, trong khi điều kiện đủ là đà tấn công của Quân đội Nga chững lại, chỉ đạt được những thành công hạn chế trên các mặt trận, buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, một kịch bản như vậy đòi hỏi sự huy động nguồn lực liên tục không gián đoạn từ phía châu Âu, quyết tâm cao độ của Kiev và những đột phá trong khả năng tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Kịch bản thứ 4 là một thảm họa đối với Kiev và NATO

Nếu Hoa Kỳ từ chối nối lại viện trợ quân sự cho Kiev và EU không thể lấp đầy khoảng trống này, Quân đội Nga sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đồng thời có thể đột phá sâu vào lãnh thổ nước này, mở rộng chiến sự tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia,.

Thất bại nặng nề này có thể làm xói mòn lòng tin của phương Tây về khả năng chiến thắng trước Nga, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở Kiev, ảnh hưởng tới việc tăng cường huy động lực lượng.

Kịch bản thứ 5 là thảm họa cho Moscow

Theo CNN, kịch bản thuận lợi nhất cho Ukraine là các lệnh trừng phạt phát huy hiệu lực rất lớn, Trung Quốc giảm hỗ trợ cho Nga và khi cuộc chiến kéo dài, nguồn lực của Moscow sẽ cạn kiệt, giới tinh hoa Nga sẽ bày tỏ sự bất mãn dẫn đến khủng hoảng chính trị trong nước.

Kết quả là, đối mặt với sự phong tỏa từ bên ngoài và áp lực nội tại, Nga có thể buộc phải rút quân khỏi Ukraine, tương tự như việc Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan vào năm 1989.

Kết luận: Kênh truyền hình Mỹ nhấn mạnh rằng, tương lai của cuộc xung đột phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm ý chí chính trị, sự ủng hộ quốc tế và tình hình trên chiến trường nhưng không có kịch bản nào được thực hiện chỉ dựa trên ý chí của Putin và Trump, mà Kiev phải đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào.

CNN khẳng định, chính Lực lượng Vũ trang Ukraine, chứ không phải quân đội phương Tây, đang đối đầu với quân Nga trên chiến trường và tất cả các kịch bản sẽ xoay chuyển theo chiều hướng xấu nhất, nếu Kiev không thể chống đỡ được sức mạnh của Quân đội Nga.