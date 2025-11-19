CLIP: Xe đầu kéo trong vụ tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị đã được trục vớt, hé lộ hình ảnh đầu tiên

Trưa 19-11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị cứu hộ đã tiến hành trục vớt xe đầu kéo trong vụ tài xế mất tích khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ. Trong khi đó, hàng trăm lượt người vẫn đang khẩn trương tìm kiếm tung tích tài xế gặp nạn.

Đơn vị cứu hộ trục vớt xe đầu kéo lên bờ. Ảnh: Phạm Văn

Cảnh trục vớt xe đầu kéo bị gặp nạn hôm 17-11

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, xe đầu kéo dòng lũ dữ cuốn trôi khỏi ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay) khoảng 50m, tấp vào một bãi cạn. Đầu xe và thùng xe bị nước lũ "vò nát", hư hỏng rất nặng.

Trưa cùng ngày, đơn vị cứu hộ đã dùng xe cẩu kéo chiếc xe đầu kéo gặp nạn lên bờ suối. Đông đảo người dân theo dõi, chứng kiến việc cứu hộ phương tiện.

Trong sáng cùng ngày, thông tin với Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, cho hay địa phương đã huy động thêm lực lượng và mở rộng khu vực tìm kiếm tài xế mất tích.

Vào hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc quần kèm thắt lưng, chìa khoá của tài xế này tấp vào khu vực khe suối thuộc xã Tà Rụt, cách vị trí gặp nạn khoảng 5 km.

Về việc trên mạng xã hội xuất hiện clip "đã cứu được tài xế xe tải ở Quảng Trị", ông Lê Quang Thạch khẳng định đây là hình ảnh, tin tức sai sự thật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9. Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Sau khi nước lũ rút xuống, chiếc xe đầu kéo trong vụ việc bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.



