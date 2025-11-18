Phát hiện manh mối mới nghi của tài xế bị nước lũ cuốn: Đang xác minh làm rõ dấu vết

Vào chiều hôm nay (18/11), bức ảnh chụp chiếc quần có móc chìa khoá ô tô nghi của nam tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi ở ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay, Quảng Trị) liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Thông tin trên tờ Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi).

Những dấu vết này hiện vẫn đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng công an, quân sự, dân quân địa phương và UBND xã La Lay vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.

"Nhiều người cũng quan tâm, giúp sức. Nhưng đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nạn nhân", ông Hiền thông tin trên Tri Thức - Znews.

Chiếc quần có móc chìa khoá ô tô nghi của tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 12h ngày 17/11, dù đã có barie và cảnh báo cấm qua lại, tài xế Thành vẫn điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713 lách qua rào chắn để vượt ngầm A Rông Trên đang bị ngập lũ khoảng 50cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa ngầm, nước chảy xiết khiến phương tiện nghiêng đầu, không thể tiến thêm.

Anh Thành phải trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, đến khoảng 12h25, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng lũ quật đổ chiếc xe và cuốn trôi, khiến tài xế mất tích.

Cũng trong sáng nay (18/11), thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Hồ Văn Hiền - Phó chủ tịch UBND xã La Lay - cho hay gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay tiếp tục tìm kiếm nam tài xế mất tích. Các tổ tìm kiếm được bố trí dọc hai bên sông để rà soát những vị trí nước đã rút và các điểm có khả năng mắc kẹt. Xã đã thông báo và phối hợp với các xã hạ du gồm Tà Rụt và Đakrông để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người nhà của tài xế cũng đã có mặt tại hiện trường, chờ trông tin tức.

Bên cạnh, đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế cùng xe đầu kéo bị nước lũ cuốn, thì khoảnh khắc anh ngồi trên nóc xe gọi điện thoại cho người thân cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Đoạn clip do người dân ở hiện trường chứng kiến ghi lại được. Đó gần như là khoảnh khắc cuối cùng của nam tài xế trước khi gặp nạn.