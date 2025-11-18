Clip tài xế gọi điện thoại trước khi bị nước lũ cuốn trôi: Cả 100 người vẫn tích cực tìm kiếm

Trưa nay (18/11), thông tin trên báo Người Lao Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND xã La Lay và các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân địa phương triển khai tìm kiếm tài xế mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ.

Sáng cùng ngày, nước lũ đã rút xuống ngầm tràn A Rông Trên (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị), nơi tài xế và phương tiện bị cuốn trôi. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.

Tài xế xe đầu kéo đã bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh cắt từ clip)

Còn thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Hồ Văn Hiền - Phó chủ tịch UBND xã La Lay - cho hay gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay tiếp tục tìm kiếm nam tài xế mất tích. Các tổ tìm kiếm được bố trí dọc hai bên sông để rà soát những vị trí nước đã rút và các điểm có khả năng mắc kẹt. Xã đã thông báo và phối hợp với các xã hạ du gồm Tà Rụt và Đakrông để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người nhà của tài xế cũng đã có mặt tại hiện trường, chờ trông tin tức.

Bên cạnh đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế cùng xe đầu kéo bị nước lũ cuốn, thì khoảnh khắc anh ngồi trên nóc xe gọi điện thoại cho người thân cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Đoạn clip do người dân ở hiện trường chứng kiến ghi lại được. Đó gần như là khoảnh khắc cuối cùng của nam tài xế trước khi gặp nạn.





Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 12 giờ ngày 17/11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1977, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.