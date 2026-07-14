Clip vụ lốc xoáy hất văng bé 11 tuổi, 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng

Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra sáng 13-7 làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ Trường tiểu học Lý Tự Trọng bị sập, tốc mái.

Ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra trận mưa giông kèm lốc xoáy làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ trường học bị sập, tốc mái. Cụ thể vào khoảng 7-8 giờ ngày 13/7, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời và một số khu vực lân cận ở Cà Mau, khiến hơn 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng.

Tờ Sức khỏe Đời sống dẫn tin từ báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, giông lốc đã xảy ra trên địa bàn 4 xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về mặt bản chất, hiện tượng lốc xoáy cũng là một cơn bão nhưng ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn bão rất nhiều, cả về mặt kích thước, không gian, thời gian tồn tại.

Đối với những cơn bão cũng hình thành xoáy như vậy nhưng duy trì trong thời gian dài, quy mô không gian lớn thì chúng ta có vệ tinh, radar, mô hình tính toán biết được hình hài, cấu trúc của bão, khi đó chúng ta phân tích, theo dõi thì có thể dự báo được. Còn đối với giông, lốc xoáy xảy ra trong phạm vi hẹp, nhỏ nên chúng ta chỉ quan sát bằng mắt thường.

Vụ lốc xoáy diễn ra vào sáng ngày 13/7 ở Cà Mau

Liên quan tới vụ lốc xoáy sáng 13/7, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Khánh Bình) đã có chia sẻ cụ thể trên Tuổi Trẻ. Chị cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 13/7, khi 3 mẹ con còn đang ngủ thì lốc xoáy bất ngờ ập tới. Con trai 11 tuổi của chị bị hất văng mấy mét, rơi từ trên cao xuống. May mắn cậu bé rơi xuống nền đất.

Ở cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi) vẫn ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị gió lốc tàn phá. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bà cho hay lúc xảy ra sự việc, chồng đang nằm võng, còn bà vừa vào phòng nghỉ vì bị rối loạn tiền đình.

Bà cho biết cơn lốc chỉ kéo dài khoảng vài phút nhưng sức gió rất mạnh. Khi chạy ra đóng cửa, chồng bà bị một tấm tôn bay trúng lưng và vùng hông, bị sây sát, bầm tím.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.