CLIP: Vòi rồng cuốn bay nhiều tài sản của người dân ở Cà Mau

Vân Du |

Vòi rồng với cường độ mạnh đã quét qua một xã ở Cà Mau gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân


Sáng 29-10, một lãnh đạo của UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện vòi rồng gây thiệt hại tài sản hơn 900 triệu đồng.

CLIP: Vòi rồng cuốn bay nhiều tài sản của người dân ở Cà Mau- Ảnh 1.

Vòi rồng xuất hiện trong đêm đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân xã Thanh Tùng

"Ngay sau khi nắm thông tin, xã Thanh Tùng đã cử lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra" – vị này thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-10, một vòi rồng cao hàng chục mét với sức gió mạnh đã xuất hiện tại xã Thanh Tùng.

Những nơi vòi rồng đi qua, nhiều bạt lót ao nuôi tôm công nghiệp, máy móc và nhà cửa của người dân đã bị cuốn bay trong đêm.

Theo thống kê của ngành chức năng, vòi rồng đã làm thiệt hại 7 ao nuôi tôm công nghiệp và 15 căn nhà của 13 hộ dân. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Người Lao Động

cà mau

vòi rồng

