Bé gái bị túm tóc, bạo hành giữa đường: Danh tính người phụ nữ trong clip khiến dư luận phẫn nộ

Những ngày này, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi ra tay đánh dã man một bé gái trên đường khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ chửi bới, túm tóc, đánh đập bé gái mặc cho bé kêu khóc. Bé gái dùng tay che mặt, người phụ nữ vẫn túm tóc kéo bé đi và tiếp tục đánh bé.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Biên phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh vụ việc. Bước đầu xác định cháu bé tên T.B.T khoảng 6 tuổi, bố mẹ đã ly hôn; đi làm xa và gửi cháu cho bà Võ Tuyết Vàng (quê ở xã Bình An, An Giang) chăm sóc tại ấp Lô 15, xã An Biên. Người phụ nữ đánh cháu T. trong clip là bà Vàng.

Thông tin trên báo An Giang, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng vào sáng 28/10, bà Vàng thừa nhận hành vi đánh cháu bé như trong clip. Bà khai nhận trước đó được người bố gửi con nhờ chăm sóc và hỗ trợ chi phí theo từng đợt, mỗi lần khoảng 3-4 tháng, với tổng số tiền khoảng 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 18/10/2024 đến nay bà không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc chu cấp bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc trẻ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe cho T., qua đó ghi nhận bé có một số vết thương ở vùng mặt, khuỷu tay và hai đầu gối.

Trả lời trên báo Lao Động, ông Lê Minh Hưởng – Bí thư - Trưởng ấp Lô 15 cho biết hiện tại các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang chăm sóc, trò chuyện giúp bé ổn định tâm lý.

Ngoài ra thì ca sĩ Hồ Việt Trung khi hay tin cũng đã có mặt tại nơi bé ở để gặp gỡ, động viên, gửi số tiền 30 triệu đồng (nguồn của Hồ Việt Trung và một vài người bạn) giúp bé tạm ổn định cuộc sống. Tạm thời, Ban lãnh đạo ấp giữ giúp số tiền này cho bé T.

Công an xã An Biên tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mức độ hành vi của người phụ nữ để xử lý theo quy định của pháp luật