Người đàn ông bị khởi tố vì trộm 2 quả mít có giá 387.000 đồng: Tình huống "gây bão" MXH

Sau đó, Lợi bỏ lại xe máy cùng tang vật tại hiện trường rồi bỏ trốn khỏi khu vực. Nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, mời đối tượng Lê Hoàng Lợi đến làm việc. Tại trụ sở công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 quả mít trên cùng một cây mít với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng. Qua xác minh nhân thân, đối tượng Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Đến ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (sinh năm 1991, thường trú tại ấp 3, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Công an xã Mỹ Đức Tây cũng khuyến cáo người dân địa phương cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Hương Trà (T/H)