Clip trong lớp học gây bão: Quá khứ của thanh niên nào thì vào mà nhận!

Thời đi học, không chỉ có những rung động đầu đời mà còn có một “đặc sản” không thể thiếu là hội bạn thân luôn sẵn sàng trêu chọc bất cứ lúc nào. Và một khi đã bị “bắt bài” chuyện thích ai đó, bạn gần như không có đường thoát. Đoạn video đang viral rần rần trên MXH Threads dưới đây sẽ giúp bạn hiểu phần nào tâm trạng đó.

Theo đó, trong đoạn video đang được chia sẻ, bối cảnh là một lớp học với không khí khá bình thường. Tuy nhiên, tâm điểm nhanh chóng đổ dồn vào một nam sinh ngồi giữa nhóm bạn. Gương mặt đỏ bừng, liên tục cúi xuống và tỏ ra lúng túng, anh chàng gần như “lộ rõ” sự ngại ngùng khi bị chú ý.

Cảnh tượng khiến nhiều người nhớ về thời đi học của mình

Điều khiến tình huống trở nên hài hước hơn chính là hành động của hội bạn xung quanh. Không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc, cả nhóm còn “tiếp tay” bằng cách đẩy anh chàng ngồi sát hơn về phía cô bạn được cho là “crush”. Những ánh nhìn đầy ẩn ý, những nụ cười nhịn không nổi khiến không khí trong lớp dù yên tĩnh nhưng lại ngầm náo nhiệt theo một cách rất riêng.

Cả nhóm bạn “đẩy thuyền” (Ảnh cut từ clip)

Nam sinh với gương mặt đỏ bừng khi được ngồi cạnh "crush" (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, cô bạn ngồi cạnh vẫn giữ vẻ bình thản, tập trung vào việc riêng, càng khiến tình huống trở nên “lệch pha” và thú vị hơn. Sự đối lập giữa một bên là ngại ngùng đến đỏ mặt, một bên lại bình tĩnh như không có chuyện gì càng khiến người xem bật cười.

Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra “kịch bản quen thuộc” của thời đi học:

- Nhìn là biết hội bạn này chơi thân lắm rồi, toàn quân sư quạt mo.

- Tính ra cũng dễ thương ha, mặt đỏ hơn ông mặt trời luôn. Thời đi học mà có ai để crush thì sau này mới không thấy tiếc.

- Đỏ mặt thế kia là hiểu rồi nhé, không cần nói nhiều.

- Nhớ ngay hồi mình còn đi học. Mà kể cũng tài, giấu kiểu gì cũng không nổi, chỉ cần lộ một tí thôi là bọn nó biết ngay mình crush ai rồi trêu cho bằng được.

- Crush chưa kịp nói gì, bạn bè đã làm cả lớp biết luôn.

Chắc hẳn chàng trai nào cũng từng trải qua cảm giác như thế này

Cũng có nhiều cho rằng, chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ như vậy lại là những ký ức đọng lại lâu nhất sau này. Đó không chỉ là một lần bị trêu chọc đến đỏ mặt, hay một lần ngồi cạnh “crush” mà tim đập nhanh hơn bình thường mà còn là cảm giác được ở trong một tập thể vô tư, nơi mọi cảm xúc đều chân thành và không cần che giấu quá nhiều.

Khi trưởng thành, mỗi người rồi sẽ có những mối quan hệ khác, những cảm xúc rõ ràng và lý trí hơn. Nhưng cái cảm giác bối rối, vụng về của những năm tháng học trò, khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến cả ngày trở nên đặc biệt lại rất khó lặp lại. Trong những ký ức đó, hội bạn thân luôn là một phần không thể thiếu khi vừa là “đồng phạm” khiến mình rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, vừa là người giữ lại những kỷ niệm trong trẻo nhất của tuổi trẻ.

Có lẽ vì vậy, một đoạn video ngắn như thế lại chạm đến nhiều người đến vậy. Không phải vì câu chuyện quá đặc biệt, mà bởi ai cũng từng là “nhân vật chính” trong một khoảnh khắc tương tự, từng ngại ngùng, từng bị trêu chọc và từng có một thời thanh xuân giản dị nhưng đáng nhớ theo cách rất riêng.