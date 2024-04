Clip trình diễn thời trang trên tuyết ấn tượng của mẫu nhí Phương Vy

Trải qua 4 tháng lên ý tưởng và thực hiện dự án thời trang The New Generation Of Model, mới đây siêu mẫu Xuân Lan và ekip dự án đã chính thức trình làng bằng triển lãm ảnh - phim thời trang với chủ đề "Rainbow snow".

Sau triển lãm, hình ảnh và sự nỗ lực của mẫu nhí Phương Vy thu hút sự yêu thích và quan tâm của nhiều người.

Phương Vy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, mẫu nhí này còn học giỏi và có tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như ca hát, nhảy múa...

Tại triển lãm, clip trình diễn thời trang và biểu cảm gương mặt thần thái của Phương Vy tại Hàn Quốc giữa sàn catwalk ngoài trời đầy tuyết nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người đánh giá, cô sẽ là một gương mặt tiềm năng cho thời trang Việt trong tương lai.

Một số hình ảnh và clip thần thái của Phương Vy.

Phương Vy và siêu mẫu Xuân Lan tại sự kiện triển lãm.

Dù mới 10 tuổi nhưng Phương Vy sớm bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ xinh đẹp, tài năng, Phương Vy còn học rất giỏi.

Mẫu nhí được dự đoán sẽ là gương mặt sáng giá của showbiz Việt trong tương lai.

Khả năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái của mẫu nhí Phương Vy.