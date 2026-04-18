Có những người chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp ngoại ngữ nào, cũng chưa từng được đi nước ngoài…Vậy mà họ vẫn có thể giao tiếp và "bắn" tiếng Anh “như gió”. Có thể bạn không tin, nhưng đó là câu chuyện “mưu sinh” có thật của nhiều những tiểu thương, cô bán hàng rong hay những chú xe ôm,... tại Việt Nam.

Mới đây, một đoạn clip của khách tây ghi lại bất ngờ viral trên MXH vì khả năng giao tiếp tiếng Anh của một tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi. Theo đó, cô gái trong clip cũng là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng - Iryna Yang (sinh năm 1996, Belarus) đã có 7 năm sống và làm việc ở Việt Nam.

Clip: Màn "bắn" tiếng Anh của chú tài xế xe ôm công nghệ khiến nhiều người trầm trồ (Nguồn: Iryna Yang)

Trong clip, Iryna Yang đi một vòng TP.HCM bằng xe ôm công nghệ, người chở cô là một chú tài xế lớn tuổi. Tuy nhiên, khi đặt các câu hỏi bằng tiếng Anh về các địa điểm hay hoạt động của giới trẻ, Iryna Yang đều nhận lại được giải đáp cặn kẽ của chú tài xế. Điều này khiến nhiều người phải trầm trồ với khả năng nghe, nói của tài xế xe công nghệ.

Tài xế xe công nghệ giới thiệu cho Iryna Yang về Bưu điện thành phố, về cách các bạn trẻ ngồi cà phê bệt. Ngoài ra, người này còn khuyến khích du khách trải nghiệm thêm nhiều món ăn đặc sản khi đến TP.HCM như hủ tiếu, cơm tấm,... Toàn bộ cuộc trò chuyện đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.

Chú tài xế khiến cả cõi mạng ngưỡng mộ vì khả năng giao tiếp tiếng Anh

Nhiều người nhận xét dù chú tài xế nói tiếng Anh có thể chưa đúng ngữ pháp, vốn từ cũng đơn giản và không quá đa dạng. Tuy nhiên, khả năng nghe - hiểu người nước ngoài nói của chú tài xế được netizen đánh giá là “đỉnh của chóp”. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục khi ở độ tuổi trung niên, công việc mưu sinh bận rộn nhưng tài xế xe ôm công nghệ vẫn chịu khó học hỏi, biết ngoại ngữ và giới thiệu nhiều điều đặc sắc đến với du khách quốc tế.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không cần đúng ngữ pháp nhưng nể là chú có thể nghe và hiểu được toàn bộ những gì bạn khách Tây hỏi. Ngưỡng mộ thật đó, ở tuổi đó chú giao tiếp như vậy là quá ấn tượng”.

- “Nghe chú nói mà con tự thấy mắc cỡ luôn, đi học suốt nhưng cảm giác giao tiếp mình còn thua xa chú”.

- “Chú nghe giỏi dữ á. Không biết có ai như tui không, học ngoại ngữ trong giao tiếp đều nghe rất kém, chứ nếu nghe hiểu được thì nói lại ok”.

- “Trời ơi, mình còn trẻ mà còn không tự tin giao tiếp như chú vì cứ sợ sai. Nhưng phải công nhận các cô chú ở Việt Nam mình quá peak, nhất là ai buôn bán, kinh doanh ở những nơi nhiều khách du lịch, đều có thể nghe nói được tiếng Anh”.

- “Dễ thương quá. Chú sẽ là động lực cho con chăm học ngoại ngữ hơn nữa”.

Iryna Yang đã làm dâu Việt Nam 7 năm, cô có tên tiếng Việt là Tường Vy

Về phía Iryna Yang, cô cũng nhận nhiều lời khen ngợi về visual ngày càng thăng hạng. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp, Iryna Yang quyết định sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Và từ đó, cô có cơ hội đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm ẩm thực trên mọi miền đất nước cũng như tham gia nhiều những ngày lễ, Tết truyền thống ở Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m83 cùng gương mặt khả ái, cô gái Belarus này còn được biết đến với tên tiếng Việt là Tường Vy. Công việc hiện tại của cô là người mẫu, kiêm KOL, sáng tạo nội dung. Cuộc sống hôn nhân của Iryna Yang và chồng Việt Nam cũng rất viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.