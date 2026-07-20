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Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ

Phạm Trang (T/H)
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Vào ngày 17/7, mưa lớn gây lũ quét dữ dội tại nhiều khu vực ở Lai Châu. Dòng nước đục ngầu chảy khiến nhiều người bị mắc kẹt, nhiều hộ dân bị cô lập bởi nước lũ.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường lũ quét ở Lai Châu đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong clip, dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy với tốc độ rất lớn, cuốn phăng nhiều vật cản. Giữa dòng nước xiết, một số người rơi vào tình thế nguy hiểm, buộc lực lượng cứu hộ phải triển khai phương án giải cứu khẩn cấp.

Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ

Do nước lũ dâng cao, chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã căng dây từ hai bên bờ, sau đó bám dây vượt qua dòng nước xiết để tiếp cận các nạn nhân. Từng người được hỗ trợ đưa qua dòng lũ và lần lượt vào bờ an toàn trong sự hồi hộp và lo lắng của những người chứng kiến.

VTCNews cũng cho hay, theo báo cáo của Công an xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), từ sáng 16/7 đến 15h ngày 17/7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra mưa to liên tục gây ra lũ ống, lũ quét tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát. Thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và giao thông trên địa bàn xã.

Đến nay, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nam giới (khoảng 35-40 tuổi, chưa xác định được danh tính) nổi trên lòng hồ thủy điện Mường Mít thuộc địa phận bản Mường Mít, xã Mường Than. Công an xã đang xác minh nhân thân của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra và bàn giao cho gia đình.

Clip giải cứu người gặp nạn tại Lai Châu (Nguồn: Hiếu Chiến)

Bên cạnh đó, địa phương ghi nhận 6 người nghi mất tích gồm: Lò Văn Chương (SN 1995), Phạm Thị Liên (SN 1994), Phạm Bảo Châm (SN 2015), Phạm Xuân Trường (SN 2018), Lường Thị Xương (SN 1981) và Đỗ Thị Hoa (SN 1972), đều trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Lực lượng công an và quân sự đang tập trung nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu vẫn duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, suối, ngầm tràn hoặc nơi có dòng chảy xiết để tránh những sự cố đáng tiếc.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an các xã cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ- Ảnh 1.
Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ- Ảnh 2.
Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ- Ảnh 3.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn (Ảnh: An ninh thủ đô)

Ngoài công tác cứu người, các lực lượng còn hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; sử dụng máy bay không người lái (drone), áo phao cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Clip lũ quét cuồn cuộn ở Lai Châu, lực lượng cứu hộ căng dây vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ- Ảnh 4.

Huy động lực lượng phương tiện đến nơi bị lũ cuốn giúp nhân dân

Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giữa mưa lũ không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vượt hiểm nguy, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong mọi tình huống.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không vớt củi, bắt cá, hái măng hoặc đi qua các khu vực suối khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

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