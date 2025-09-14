Tối 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang làm rõ vụ thảm án 3 người chết gây rúng động dư luận.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã có những lời khai ban đầu về quá trình gây án.

Theo Thuận, bản thân đã đăng ký kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.

Đến năm 2022, cả hai có với nhau 1 người con chung. Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng gây ra vụ thảm án

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi; vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Khuya 12-9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ để gây án.

Bước đầu, Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai hành vi phạm tội

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Thuận đến nhà vợ rồi lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thuận để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.