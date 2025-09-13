Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Tấn Cường (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, bị can Cường đã bị khởi tố về hành vi “ Cố ý gây thương tích ” với cùng vụ việc xảy ra hồi tháng 5/2025, tại xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Bị can Lê Tấn Cường tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn và bị N.T.Đ (SN 2005, ngụ cùng địa phương) chém gây thương tích từ nhiều năm trước, nên Cường nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng ngày 8/5, Cường mang theo một con dao đến nhà Đ.

Cường nhìn thấy anh L.M.T. đang nằm ngủ trước hiên nhà nên tưởng là Đ. nên Cường dùng dao chém, hậu quả làm anh T. bị thương, kết quả giám định anh T. tỷ lệ thương tật 13%.

Qua giám định, Cường sử dụng mã tấu , thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật sẽ bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.