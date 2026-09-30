Clip lộ rõ thái độ Đức Phạm khi Vũ Thuý Quỳnh mang thai

Vũ Thuý Quỳnh thoải mái công khai những khoảnh khắc tình tứ bên Đức Phạm.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm liên tục vướng những bàn luận từ công chúng. Dù vậy, cả hai vẫn thoải mái đồng hành cùng nhau và hiện đang chuẩn bị đón con đầu lòng. Mới đây, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải đoạn clip hậu trường buổi chụp ảnh kỷ niệm trong thời gian mang thai. Người đẹp cho biết cô mong em bé sau này sẽ được "di truyền" chiếc mũi của cả bố và mẹ.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, thái độ của Đức Phạm dành cho bà xã đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu của Vũ Thuý Quỳnh, cả hai còn nhìn nhau đầy tình cảm trước ống kính. Những cử chỉ tự nhiên này khiến không khí buổi chụp trở nên ngọt ngào nhưng cũng không kém phần ngại ngùng. Vũ Thuý Quỳnh còn tiết lộ Đức Phạm không biết cách chụp ảnh nên khiến cô "ngại lây". Tuy nhiên, chính những tương tác vụng về và tự nhiên của cả hai lại tạo nên khoảnh khắc đời thường được nhiều người quan tâm.

Clip: Vũ Thuý Quỳnh công khai clip chụp ảnh kỷ niệm bầu cùng với Đức Phạm

Bên dưới bài đăng, khi một số cư dân mạng nhận xét về ngoại hình của Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh lập tức lên tiếng bênh vực. Cô còn mong chồng không đọc được những bình luận chê anh béo bụng vì sợ anh buồn. Riêng về đôi mắt thâm quầng của Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh hài hước tiết lộ nguyên nhân là cả hai thường xuyên thức khuya để cài game.

Trước những lời bàn tán về chuyện tình cảm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ: "Cố gắng hết mình, không ai biết trước được tương lai nhưng hiện tại luôn hướng đến những điều tốt đẹp".

Thiếu gia Đức Phạm nhìn Vũ Thuý Quỳnh ngại ngùng, tình cảm

Tình hình Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz. Cả hai công khai hẹn hò từ cuối năm 2025.

Vũ Thuý Quỳnh là Á hậu, chuyện tình cảm nhiều lần gây bàn tán

Hồi cuối tháng 8/2026, doanh nhân Đức Phạm gây chú ý khi trở lại mạng xã hội sau 7 tháng "mất hút". Trong bài đăng mới nhất này, Đức Phạm đăng tải loạt ảnh bên 2 nhóc tỳ và đặc biệt là sự xuất hiện của Vũ Thuý Quỳnh. Hôm nay cũng chính là sinh nhật lần thứ 26 của Vũ Thuý Quỳnh. Theo đó, nam thiếu gia ngầm chứng minh mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh với 2 con riêng của mình khi cùng đưa các bé đi chơi, tổ chức tiệc mừng tuổi mới.

Đáng nói nhất, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh cùng thực hiện bộ ảnh tình tứ, thông báo tin vui chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Đức Phạm còn hứa hẹn sắp tới sẽ trở thành người bố trách nhiệm để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nam doanh nhân chia sẻ: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Đức Phạm từng công khai ảnh thông báo chuẩn bị chào đón nhóc tỳ với Vũ Thuý Quỳnh

Cách đây không lâu, Vũ Thuý Quỳnh vướng tranh cãi khi đưa con gái Đức Phạm đi sự kiện. Sau đó, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng giải thích về sự việc. Theo cô, bản thân không nhận tiền từ nhãn hàng để xuất hiện tại sự kiện. Việc đưa con gái của Đức Phạm đi cùng xuất phát từ việc bé muốn theo cô đến chơi. Cụ thể, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Dạ chị, rút kinh nghiệm tại em cũng không biết từ chối. Bé cháu đòi đi theo xong mình cũng chiều mình cho đi. Em đi ủng hộ chị bạn của em, không có gì thương mại hay là công việc. Đi xem có đồ gì xinh không để mua. Mua được mấy bộ cho mấy cháu cũng tính là thương mại không ạ. Em có thấy 1 bạn quay em thấy em lập tức nói bạn là cắt hết hình ảnh có em bé cháu đi ngay tại đó luôn rồi. Chứ em thì không bao giờ đăng gì rồi ạ hêhhe. Không có kiếm tiền hay thương mại gì cả ạ". Vũ Thúy Quỳnh cũng nói thêm: "Thôi, cứ rút kinh nghiệm tránh phiền phức".